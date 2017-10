Cavanda: “Antwerp had schrik van ons” Redactie

Luis Pedro Cavanda, rechtsachter van Standard, kon zich niet vinden in de 0-0 tegen Antwerp. “We verdienden de drie punten. Wíj kwamen tenminste om voetbal te spelen”, snuifde Cavanda. “Zij mikten puur op de counter. Het was duidelijk dat Antwerp schrik had van ons. Als dat niet het geval zou zijn, zouden ze niet op deze manier gespeeld hebben op eigen veld.”

Niet alleen Antwerp voldeed niet aan de verwachtingen van de rechtsback, ook de scheidsrechter haalde niet het niveau dat Cavanda voor ogen had. “De arbiter heeft twee duidelijke strafschoppen niet gegeven. Maar we blijven werken. Voilà.”

Ironisch genoeg had Cavanda's ploegmaat Laifis een andere wedstrijd gezien. De centrale verdediger had het over “een faire uitslag” en “een Standard dat niet meer verdiende”. De Griek loofde het potige spel van Antwerp “they have strong players” en stelde dat “vooral de manier waarop Standard gespeeld had belangrijk was”.

U mag zelf beslissen welke van de twee reacties de juiste is.

