Burnley ontkent mogelijke transfer van Defour naar Antwerp niet: “Maar hij moet eerst fit raken” KTH/SK/PJC

16 augustus 2019

09u51 0 Voetbal Luciano D’Onofrio houdt de lijn open met Steven Defour. De inmiddels 31-jarige middenvelder van Burnley is toe aan zijn laatste contractjaar. Bij de Engelse club sluiten ze niets uit. Manager Sean Dyche: “Steven moet eerst weer fit raken.”

De lijntjes liggen al een tijdje uit. D’Onofrio heeft wel degelijk gepolst naar de loonvoorwaarden van de voormalige Rode Duivel. Defour staat niet weigerachtig tegenover een terugkeer naar België, en ook Burnley is bereid om te onderhandelen, maar alles heeft een prijs. D’Onofrio beseft dat Burnley niet in een sterke positie staat en wacht geduldig af. Het aanvoelen van alle partijen is dat de transfer eind deze maand veel kans op slagen heeft. Het zal er vanaf hangen hoeveel salaris Antwerp kan bieden en welk deel Burnley wil recupereren van de som van 9 miljoen euro die ze in 2017 aan Anderlecht betaalden.

Defour revalideert inmiddels van een operatie aan de kuiten. Hij heeft bij Burnley de looptrainingen hervat en staat sinds deze week eindelijk weer op het veld. Omdat een terugkeer op de velden nog niet voor morgen is, huurt Burnley Chelsea-middenvelder Danny Drinkwater voor zes maanden. ”Hij moet eerst fit zien te raken”, zegt Burnley-trainer Sean Dyche.

Op training hoopt Defour te kunnen voelen of hij het niveau van de Premier League nog aan kan. Een operatie aan het kraakbeen van de knie, de slepende pijn en vervolgens de ingreep aan de kuiten. Het is nog maar de vraag in welke vorm hij steekt, maar D’Onofrio heeft altijd vertrouwen gehad in Defour en denkt ook nu weer dat hij in de Belgische competitie nog kan uitblinken. Sinds 2018 speelde de middenvelder amper 12 wedstrijden – zijn laatste op 26 januari in de FA Cup tegen Man City.

Bij Burnley weigeren ze een transfer uit te sluiten. Zij kennen de situatie van de Defour ook. “Het gaat goed met Steven”, zegt Dyche. “We springen voorzichtig met hem om. Moet ook. Hij staat terug op het gras. Hij werkt hard en begint nu aan zijn tweede voorbereiding. Ik wil geen tijdschaal plakken op zijn terugkeer, maar hij heeft er zin in.”

Een transfer van Defour zou de Jupiler Pro League nog wat extra pigment geven na de terugkeer van Vincent Kompany, Simon Mignolet, Nacer Chadli en Laurent Depoitre.

Japanse international

En ‘The Great Old’ wil nog investeren in zijn team. “We willen nog aanvallende versterking halen”, vertelt secretaris-generaal Sven Jaecques. Daarbij valt de naam van de Japanner Koji Miyoshi (22). Hij is een vleugelaanvaller die nog maar pas Japans international is geworden. “We willen onze coach alle mogelijkheden geven. Daarnaast is het afwachten of Borges en Arslanagic meteen klaar zijn om Pius achterin te vervangen.”

Uitgaand verwacht Jaecques weinig beweging. “We gaan onze sterkhouders niet zomaar laten vertrekken. Sinan Bolat? Er is niks. En hij doet het op dit moment heel erg goed.”