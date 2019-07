Zwitserse international dood teruggevonden in Como-meer LPB

Bron: Ticinonews 52 Buitenlands voetbal De Zwitserse voetbalster Florijana Ismaili is dood teruggevonden in het Como-meer. Dat melden diverse Italiaanse media.

Ismaili was sinds zaterdagnamiddag vermist nadat ze tijdens een boottocht in het meer was gesprongen om verkoeling te zoeken. Sindsdien ontbrak van de 24-jarige vrouw elk spoor. Drie dagen lang werd intensief naar haar gezocht. Na een reddingshelikopter het voorbije weekend werd er gisteren en vandaag met een onderwaterdrone gespeurd tot op de bodem van het Como-meer. Vanmiddag werd het levenloze lichaam van Ismaili op een diepte van 204 meter aangetroffen, niet ver van de plaats waar ze zaterdag verdween.

Ismaili was aanvoerster van Young Boys Bern en kwam 33 keer voor Zwitserland uit. Ze was erbij tijdens de barrageduels voor een WK-ticket tegen de Red Flames, eind vorig jaar. Omwille van de band met haar familie - de aanvalster heeft Albanese roots en ging daarom als de vrouwelijke Xherdan Shaqiri door het leven - speelde ze nog in Zwitserland en koos niet voor een buitenlands avontuur.