Zweeds voetbal opgeschrikt: "Vrouw verkracht in toiletten tijdens openingswedstrijd nieuwe competitie" Redactie

02 april 2018

19u17

Bron: The Sun 8 Hammarby - Sirius



Buitenlands Voetbal In Zweden is dit weekend de nieuwe voetbalcompetitie van start gegaan en meteen is er ophef ontstaan rond de wedstrijd tussen Hammarby en Sirius. Er zou tijdens de wedstrijd namelijk een vrouw zijn verkracht in de tribunes, zo bevestigen bronnen bij de politie.

De feiten speelden zich gisteravond af in de Tele2 Arena in Stockholm tijdens de opener van het nieuwe seizoen in de Allsvenskan. Volgens de politie zou de vrouw ook zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. “Er was inderdaad een klacht voor verkrachting”, klinkt het bij de ordediensten. “De verkrachting zou hebben plaatsgevonden in een van de toiletten in het stadion. Het vrouwelijke slachtoffer ligt in het ziekenhuis, voorlopig is er geen spoor van de dader.”

Anna Westberg, de woordvoerster van de plaatselijke politie, voegt nog toe: “Momenteel is het niet duidelijk wat de omstandigheden zijn. We hebben enkel weet van een klacht over verkrachting die tijdens de match heeft plaatsgevonden.” Voorts werden er ook nog fans opgepakt voor openbaar dronkenschap en vandalisme en zijn er nog andere meegenomen die vuurwerk het stadion wilden binnensmokkelen.