Zweeds international schenkt premies EK-kwalificaties aan vrouwenploeg QJ

06 juni 2019

15u44

De Zweedse international Jimmy Durmaz heeft zich van zijn hoffelijkste kant getoond. In de strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen schenkt hij zijn premies van de kwalificatiewedstrijden voor het EK 2020 integraal aan de Zweedse vrouwenploeg.

Daags voor de start van het Wereldkampioenschap vrouwenvoetbal in Frankrijk, heeft de 48-voudige Zweeds international Jimmy Durmaz een duidelijk statement gemaakt over ongelijkheid in het voetbal. Alle premies die hij opstrijkt in de kwalificatiewedstrijden voor het EK 2020 staat hij af aan de vrouwelijke Zweedse selectie.

Volgens de aanvallende middenvelder van het Franse Toulouse moeten de voetbalsters gelijk worden verloond. “Gelijkheid is belangrijk op alle vlakken, zelfs in het voetbal. Daarom heb ik deze beslissing genomen”, legde de 30-jarige Durmaz uit aan de publieke omroep SVT.

De geste van Durmaz wordt alvast op applaus onthaald door Linda Sembrant, voetbalster van de Zweedse nationale ploeg en verdedigster bij Montpellier: “Dit is positief. Hij toont dat hij de aandacht wil vestigen op het onderwerp en dat gelijkheid superbelangrijk is. Aangezien het van hem komt, zou de boodschap een behoorlijke weerklank kunnen hebben.”

Eerder dit jaar kwam Adidas al op de proppen met een eerbetoon aan de Zweedse voetbalsters. Het Duitse sportmerk ontwikkelde speciale WK-truitjes voor de Zweedse vrouwenvoetbalploeg met daarop de gezichten van vrouwen die de speelsters hebben geïnspireerd. “Met het bereik van de nationale ploeg willen we hulde brengen aan het verleden, het heden veiligstellen en de toekomst inspireren”, klonk het toen bij de Zweedse middenveldster Elin Rubensson.