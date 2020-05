Zware schorsing voor Trippier? Engelse international verdacht van overtreden gokregels Redactie

01 mei 2020

17u58

De Engelse international Kieran Trippier (29) moet vrezen voor een zware schorsing. Hij wordt ervan verdacht de strikte gokregels van de FA niet te hebben nageleefd. De rechtsback van Atlético Madrid schreeuwt zijn onschuld uit. De situatie doet denken aan de zaak rond Daniel Sturridge.

Hoewel Trippier intussen in Spanje speelt, wordt hij door de Engelse voetbalbond (The Football Association, FA) officieel in beschuldiging gesteld. “Hij wordt verdacht van het schenden van de gokregels”, klinkt het kort bij de FA. Een eventuele schorsing zou door de FIFA kunnen omgezet worden in een wereldwijde schorsing. Het is voorlopig koffiedik dijken wat Trippier net mispeuterd heeft, maar Engelse bronnen melden dat zijn transfer van Tottenham naar Atlético van afgelopen zomer er iets mee te maken heeft. Er zou veel geld zijn ingezet op die overgang.

Sturridge

Trippier heeft tot 18 mei de tijd om officieel te reageren op de beschuldigingen, maar de 29-jarige verdediger sprak al bij Sky Sports. Hij stelt nooit te hebben geprofiteerd van weddenschappen in het voetbal en geen weet te hebben of anderen dit in zijn naam hebben gedaan. “Ik wil duidelijk maken dat ik, hoewel ik een profvoetballer ben, op geen enkel moment voetbalgerelateerde weddenschappen heb geplaatst of financieel voordeel heb ontvangen van weddenschappen van anderen”, stelt hij. Trippier voegt eraan toe dat hij zijn volledige medewerking geeft aan het onderzoek.

De situatie doet terugdenken aan de gokaffaire van Daniel Sturridge in 2018. Een familielid zou 11.200 euro ingezet hebben op een transfer naar Inter Milaan. Hij werd finaal uitgeleend aan West Brom. De FA vond hem verdacht in het gokken op wedstrijden en/of het doorspelen van informatie. Uiteindelijk werd hij in maart 2020 na lang aanslepen voor vier maanden geschorst voor de FIFA, waarop het Turkse Trabzonspor twee maanden geleden zijn contract ontbond.