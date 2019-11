Zware nederlagen voor Carrasco en Dembélé in China, Dalian-coach Benítez kritisch: “Ik begrijp dit niet” TLB

27 november 2019

17u40 0 Buitenlands voetbal Geen prettige dag voor de Belgische voetballers in China. Yannick Carrasco ging met Dalian Yifang zwaar onderuit tegen staartploeg Tianjin Tianhai. Het werd 5-1. En ook Moussa Dembélé leed een zware nederlaag op de voorlaatste speeldag van de Chinese Super League. Met zijn ploegmaats van Guangzhou R&F verloor hij met 1-4 van Beijing Guoan, tweede in de stand.

Zowel voor Dalian Yifang als voor Guangzhou R&F stond er op de voorlaatste speeldag niets meer op het spel. Desondanks startte Carrasco, net als onder anderen Marek Hamsik en Salomon Rondon, gewoon aan de aftrap. Maar veel plezier beleefde de Rode Duivel niet aan zijn wedstrijd.

Tien minuten voor rust stond Dalian al 3-0 in het krijgt, na dramatisch verdedigend werk en een knappe vrijschop van Renatinho (zie video boven). Na de pauze diepte Tianjin Tianhai nog uit tot 5-0 en vlak voor affluiten redde Xiao Zhou - voor zover mogelijk - de eer van de bezoekers. Carrasco zat op dat moment al op de bank, na 66 minuten zat zijn wedstrijd erop. Door de zege is Tianjin Tianhai zeker van het behoud in de Super League. Dalian Yifang is tiende met 35 punten.

Rafael Benítez, de trainer van Dalian Yifang, was na de match kritisch voor zijn spelers. De Spaanse ex-coach van onder meer Liverpool, Napoli en Newcastle verweet zijn team onder meer een gebrek aan vechtlust. “Ik begrijp niet goed wat hier gebeurd is”, wordt Benítez geciteerd in de Chinese pers. “Mijn spelers hebben hun hoofd veel te snel laten hangen. Onbegrijpelijk.”

Dembélé ziet Renato Augusto weer scoren

En ook Moussa Dembélé ging dus zwaar de boot in. Met Guangzhou R&F verloor hij met 1-4 van Beijing Guoan, tweede in de stand. Dembélé begon in de basis, maar kon niet verhinderen dat de bezoekers in de eerste helft 0-3 voor kwamen via Renato Augusto en Cedric Bakambu (2x). Bij de eerste treffer draaide Augusto, doelpuntenmaker tegen de Rode Duivels op het WK in Rusland, handig weg bij Dembélé (zie video onder). Dia Saba milderde voor de pauze tot 1-3, maar Zhang Yuning legde meteen na rust de eindstand vast. Dembélé speelde de hele wedstrijd.

Guangzhou Evergrande voert na een 1-3-zege tegen Hebei de Chinese hoogste klasse aan en kan zondag zijn achtste titel veroveren.De bekendste namen bij de topclub zijn Anderson Talisca (ex-Benfica) en Paulinho (ex-Barça). Tegen Hebei stonden ze allebei aan het kanon. Bij Shandong Luneng, dat met 3-1 won van Tianjin Teda, ontbrak Marouane Fellaini.

Samenvatting van Guangzhou R&F - Peking Guoan: