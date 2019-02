Zuur voor Witsel en co: Rode Duivel geeft met Dortmund 3-0-voorsprong uit handen in slotkwartier, ex-spits van Standard scoort twee keer TLB

09 februari 2019

17u53

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Op de 21e speeldag in de Duitse Bundesliga hebben Axel Witsel en leider Dortmund een 3-0-voorsprong weggeven in het slotkwartier tegen Hoffenheim, waardoor de Borussen slechts een puntje uitlopen op eerste achtervolger Mönchengladbach. Thorgan Hazard en zijn ploegmaats gingen immers met 0-3 onderuit tegen hertha Berlijn en verspelen zo cruciale punten in de strijd om de titel. Koen Casteels liet met Wolfsburg een driepunter uit de handen glippen in de slotminuten op de grasmat van Freiburg.

Dortmund kon in het Signal Iduna Park al na elf minuten de code van Hoffenheim kraken: na geharrewar voor doel hobbelde de bal over de streep, maar op aangeven van de VAR werd de goal afgekeurd voor buitenspel. Tien minuten later loste Maximilian Philipp een afstandsschot, dat centimeters naast ging. Iets na het half uur was het dan toch raak voor de Borussen: Jadon Sancho liep slim door de defensie en zette met een gekruist schot de verdiende voorsprong op het bord. Vlak voor rust verdubbelde Mario Gotze die voorsprong met een binnentikker op een rebound.

De bezoekers kwamen vol goede moed uit de kleedkamers, maar een sterke Roman Burki hield zijn netten schoon op pogingen van Joelinton, Nico Schulz en Ishak Belfodil. Dure missers, want in de 67e minuut leek Raphael Guerreiro de boeken toe te doen voor Hoffenheim met de 3-0: een makkelijke binnentikker op aangeven van Gotze. Het eindoffensief van Hoffenheim startte met de 3-1 van Belfodil, die na mistasten van de twee centrale verdedigers een voorzet tegen de netten duwde. Acht minuten later kopte Pavel Kaderabek de aansluitingstreffer in doel en was het alsnog bibberen voor Witsel en co. Die angst werkte verlammend, want amper vijf minuten later bezorgde Belfodil de leider een ijskoude douche met de gelijkmaker op vrije trap: 3-3 na een dol slotkwartier, waardoor Bayern München zaterdagavond de kans krijgt om tot op vijf punten van de leider te komen.

Mönchengladbach moest maar beter winnen tegen Hertha Berlijn om in het spoor van leider Dortmund te blijven en de titelrace nog enigszins spannend te houden. Na zes minuten kreeg Alassane Plea een grote kans voor de thuisploeg, maar zijn schot scheerde de paal. Een kwartier later stuitte een schot van Michael Lang op de Berlijnse doelman. Op het half uur opende Salomon Kalou de score voor de bezoekers: met een dribbel zette hij drie verdedigers in de wind, om het leer daarna netjes in de hoek te deponeren. Ondanks overwicht van de thuisploeg gaf de stand bij de rust 0-1 aan. Tien minuten na de pauze waagde Hazard zijn kans vanop afstand, maar Rune Jarstein stond pal. Enkele minuten later kon Ondrej Duda een counter succesvol afronden: 0-2. Een kwartier voor tijd gaf Davie Selke de doodsteek met een rake kopbal op een vrije trap. Mönchengladbach laat een unieke kans liggen om in te lopen op leider Dortmund en kan zaterdagavond naar de derde plaats zakken als Bayern München punten pakt tegen Schalke.

In Freiburg zag doelman Koen Casteels hoe Jerome Roussillon zijn ploeg na elf minuten op voorsprong schoot. De thuisploeg antwoordde in minuut 37 via Vincenzo Grifo: na een snelle aanval mocht de Italiaan moederziel alleen aanleggen in de zestien. Iets na het uur zette Wout Weghorst Wolfsburg opnieuw op voorsprong vanop de stip. De euforie was van korte duur: acht minuten later klom Mike Frantz het hoogst op een corner en knikte de gelijkmaker tegen de touwen. Slechts vier minuten daarna zette Weghorst Renato Steffen alleen voor doel met een mooie hakbal en was de 2-3 een feit. Enkele minuten voor affluiten knokte Freiburg alweer terug via Nils Petersen, die de gelijkmaker in doel ramde. De 4-3 van Dominique Heintz in blessuretijd werd na ingrijpen van de VAR nog afgekeurd voor buitenspel. Wolfsburg blijft op een zevende plek bengelen, Freiburg is twaalfde.

Op de 21e speeldag in de Turkse Super Lig verdedigde Ruud Boffin het doel van Antalyaspor op bezoek bij Rizespor. Na 6 minuten moest Boffin zich al gewonnen geven op een heerlijke krul van Vedat Muriqi. Na de pauze zette Mevlut Erdinc de bordjes weer gelijk. 1-1 was de eindstand: een puntendeling waar beide middenmotors weinig mee opschieten.