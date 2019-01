Zuur avondje voor Mignolet en scorende Origi: Wolverhampton en Dendoncker knikkeren Liverpool uit FA Cup YP

07 januari 2019

22u37 0 Buitenlands Voetbal Zuur avondje voor Simon Mignolet, Divock Origi en bij uitbreiding heel Liverpool. Onze twee landgenoten mochten voor het eerst sinds heel lang nog een keertje aan een wedstrijd met inzet beginnen, maar werden genadeloos uit de FA Cup geknikkerd door Leander Dendoncker, ook weer in de basis, en Wolverhampton. Origi scoorde knap, maar zijn goal bleek onvoldoende. Het werd 2-1.

GOOOAAAAL | @DivockOrigi maakt gelijk! Hij knalt het leer door de benen van Leander Dendoncker! 😍🏆#WOLLIV 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/sMBMTPNwRY Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Mo Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino: allen kregen ze vanavond rust van Liverpool-coach Jürgen Klopp. Wél in de basis stonden Simon Mignolet en Divock Origi, vergezeld door een pak jonge ploegmaats. Bovendien moest Lovren al heel snel geblesseerd naar de kant en in plaats van te kiezen voor vaste pion Trend Alexander-Arnold, gooide de Duitse oefenmeester Ki-Jana Hoever in de strijd - een piepjonge Nederlander die met zijn 16 jaar, 11 maand en 20 dagen de op drie na jongste Liverpudlian in een wedstrijd met inzet ooit werd. En toch was het ervaren rot James Milner die boter op het hoofd had bij de opener van de Wolves. De aanvoerder liet de bal zomaar glippen, waardoor Raul Jimenez alle tijd kreeg om alleen richting Mignolet te hollen. De Mexicaan faalde niet.

Lees hieronder verder

GOOOAAAAAL | Foutje van Milner en Raul Jimenez straft dat genadeloos af: 1-0 voor de Wolves! 🐺#WOLLIV 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/YkeIw0oIIx Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Voor de rest amper kansen te noteren in de eerste helft. Mignolet moest amper aan het werk en aan de overzijde kwam Origi nauwelijks in het stuk voor. Maar de koffie bracht soelaas voor de jonge aanvaller. Vijf minuten ver in de tweede helft nam hij over van Milner om de bal vervolgens fraai (en door de benen van nota bene Leander Dendoncker) voorbij een kansloze Ruddy te schieten. Al duurde het feestje bij de Reds niet bepaald lang. Zowat vier minuutjes later mocht Neves aanleggen vanop afstand en Mignolet was er een tweede keer aan voor de moeite. Nadat Shaqiri zijn weergaloze vrije trap tegen de doelpaal zag uiteen spatten, gooide Klopp Salah en Firmino in de strijd. Ook zij konden het tij niet meer keren, waardoor Liverpool zo voor de tweede keer in vier dagen (donderdag werd er nog met 2-1 verloren bij Manchester City) het onderspit moest delven.

BOEM | Ruben Neves knalt de Wolves opnieuw op voorsprong! 🚀#WOLLIV 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/HxpyvtOc6K Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

PECH | De vrijschop van Shaqiri dwarrelt via de binnenkant van de paal buiten! 😳#WOLLIV 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/kqz3nBp4y5 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link