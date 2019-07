Zuid-Amerika onder hoogspanning: Brazilië en Argentinië strijden om finaleplaats Copa América MMP

02 juli 2019

14u33 0 Copa América Vannacht om half drie spelen Brazilië en Argentinië om een plaats in de finale van de Copa América. De twee grootmachten vechten al meer dan honderd jaar om de macht in Zuid-Amerika. En af en toe hoort daar een leep truukje bij...

• Op 20 september 1914 speelden ze een eerste keer tegen elkaar. Argentinië won toen in eigen land met 3-0.

• Van de 105 confrontaties won Brazilië er 42. Argentinië trok 38 keer aan het langste eind. 25 keer speelden ze gelijk.

• Ook qua doelpunten houden de teams elkaar in evenwicht. Brazilië scoorde 163 keer, Argentinë vond 160 keer de weg naar doel.

• Van de 32 wedstrijden tussen de twee op de Copa América heeft Argentinië dan weer de meeste overwinningen, 15 keer wonnen de Albiceleste van de Kanaries, die er 9 wonnen.

• Brazilië won wel hun 4 laatste duels op de Copa América tegen hun zuiderburen. Waarvan twee keer in de finale (2004 & 2007).

• Voetbal is oorlog. Zeker in hun wedstrijd op het WK 1990 die bekend staat als Het Schandaal van het Heilige Water. Argentinië won die wedstrijd met 1-0, maar Branco beschuldigde de Argentijnse staf ervan dat ze hem water hadden gegeven met kalmeermiddel in. Maradona vertelde later dat het ‘heilig water’ was. Maar Bilardo, de toenmalige coach van de Argentijnen spoot mist door te zeggen dat hij ‘niet had gezegd dat het niet gebeurd is.’

• Wie Brazilië-Argentinië zegt, zegt Maradona vs. Pele. Pele scoorde maar liefst 10 keer in 8 wedstrijden tegen de Argentijnen. Maradona zag Brazilië niet graag komen, want hij scoorde maar één keer in 5 matchen tegen de Selecão.

• Messi scoorde 4 keer tegen de Brazilianen, maar kon maar één keer écht overtuigen. In 2012, in een 4-3 overwinning voor de Argentijnen in New Jersey, scoorde hij een hattrick.

Vannacht dus een nieuwe confrontatie tussen de twee rivalen. Wint Argentinië, dan ligt de weg voor open voor Messi om eindelijk die felbegeerde titel met zijn land te behalen. Het uitvallen van Neymar kan daarbij helpen, maar Coutinho & co willen maar wat graag een nieuwe prijs pakken in eigen land. Spektakel verzekerd!