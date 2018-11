Zuid-Amerika maakt zich op voor clash van de eeuw: aartsrivalen Boca Juniors en River Plate staan voor ‘moeder aller gevechten’ in finale Copa Libertadores Thomas Lissens

09 november 2018

14u54 0 Buitenlands Voetbal Groter wordt het niet. Morgenavond (21u Belgische tijd) spelen de Argentijnse aartsrivalen Boca Juniors en River Plate de heenmatch van de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League. Belangrijker wordt El Superclásico niet meer. Wat volgt, is een scenario waarvoor Hitchcock zijn bolhoed zou afnemen.

Boca Juniors, blauw shirt met horizontale gele streep. Diego Maradona, Juan Román Riquelme, Carlos Tévez en La Bombonera, met zijn steile tribunes in een bijna vierkante vorm misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende stadion ter wereld. Morgen is ‘De Snoeptrommel’ het toneel voor de eerste veldslag. De tweede volgt op 24 november in El Monumental, het ovale stadion van River Plate dat plaats biedt aan bijna 70.000 fanatiekelingen. Wie zal winnen is een vraagteken - Boca is licht favoriet - maar dat er op het veld en vooral op de tribunes een oorlog zal worden uitgevochten, is wél zeker.

Volgens de Franse schrijver en filosoof Voltaire bestaat toeval niet. Maar de voetbalgoden proberen hem het tegendeel te bewijzen. Recente voorbeelden genoeg: Olivier Deschacht die scoort tegen Anderlecht of nu de finale van de Copa Libertadores. Voor het laatst wordt die finale beslist met een heen- en terugmatch, voor het laatst ook niét op neutraal terrein. En net nu treffen Boca en River elkaar voor de allereerste keer in de finale. ‘t Stond in de sterren geschreven.

Het wordt niet de eerste clash tussen de aartsrivalen in het belangrijkste Zuid-Amerikaanse bekertoernooi. In 2015 stond er voor het laatst een duel tussen de grootmachten uit Buenos Aires op het programma in de Copa Libertadores en dat duel liep flink uit de hand. Heetgebakerde fans van Boca gingen de spelers van River toen te lijf met pepperspray. De achterban liet zich niet tegenhouden door de hoge hekken rond het veld en zorgde ervoor dat de match werd stopgezet. Bij River lachten ze wel in hun vuistje, want zij zouden de Copa Libertadores in 2015 voor de derde en laatste keer in hun geschiedenis winnen. Boca was al zes keer de beste ploeg van Zuid-Amerika, voor het laatst in 2007. Een zevende titel zou de club op gelijke hoogte brengen van Independiente, de Argentijnse recordwinnaar van de Copa Libertadores.

Bange kippen en kleine varkens

De finale houdt Argentinië, waar het voetbal een religie is, al dagen in zijn greep. Geen wedstrijd doet het bloed meer koken - Boca en River verdelen naar verluidt zeventig procent van de Argentijnse voetbalfans onder elkaar. Sinds 1990 zijn er 210 doden gevallen, de rivaliteit heeft een stevige keerzijde. De afgunst tussen beide teams heeft in hoofdzaak een geografische en sociaal-economische oorsprong.

Boca en River werden gevormd La Boca, een arbeiderswijk aan de haven in Buenos Aires met stevige Italiaanse invloeden. River bestaat het langst, in 1901 werden de locale clubs Santa Rosa en La Rosale samengevoegd en River Plate was geboren. De naam verwijst naar tafereel waarbij een lid van de nieuwe club Engelse dokwerkers aan de haven zag voetballen in de buurt van een bord met als opschrift ‘The River Plate’, de Engelse naam voor de Río de la Plata. Engelstalige clubnamen waren toen normaal in Argentinië, omdat het voetbal in het land geïntroduceerd werd door Britse spoorwegwerkers.

Vier jaar na de oprichting van River werd Boca opgericht door een stel immigranten uit het Italiaanse Genua. De bijnaam van de fans - Xeneizes - is daar een verwijzing naar. Voor de clubkleuren haalden de bezielers naar verluidt de mosterd bij een schip met een Zweedse vlag dat ze op de dag van hun beslissing voorbij zagen varen. Op 24 augustus 1913 werd de eerste derby gespeeld - River haalde het met 2-1. Voor altijd de eerste winnaar.

De rivaliteit was geboren, maar pas in de jaren ‘20 werd de haat intenser. River verliet het havengebied en trok naar meer welvarende regio’s, eerst naar Recoleta en daarna Belgrano in het noorden van de hoofdstad. River groeide uit tot de rijkste club van het land en door de vele uitgaven die de ploeg kon doen, kreeg ze de bijnaam Los Millonarios. Een resem spottende verwijzingen volgden daarna. De achterban van Boca noemt de aartsrivalen ook wel Gallinas, een stel bange kippen. In de omgekeerde richting wordt Los chanchitos (kleine varkens) of Bosteros (mestverzamelaars) geschreeuwd, omdat het volgens de River-fans niet altijd even fris ruikt in La Boca. Tijdens een derby in 2012 lieten de fans van River een gigantisch opblaasbaar varken voor het uitvak met Boca-fans in El Monumental zweven. ‘t Was de revanche van de thuisploeg voor een voorval van acht jaar eerder. De jonge Carlos Tevez imiteerde toen een kip nadat hij gescoord had tegen de aartsvijand in de halve finale van de Copa Libertadores. Tevez werd daarvoor naar de kleedkamer gestuurd. Het is nu al uitkijken naar de initiatieven die beide clans in petto hebben voor de finale.

Here's Carlos Tevez getting sent off in the Boca-River Libertadores semis in 2004 for... celebrating with a chicken dance pic.twitter.com/5NOQIiArXi Nestor Watach(@ NestorWatach) link

Oproerpolitie beschermt scheidsrechter

De weg van de teams richting de finale van de Copa Libertadores verliep niet zonder slag of stoot. River Plate raasde aanvankelijk wel door de competitie - Los Millonarios bleven ongeslagen tot de halve finale. In de poules eindigden de Argentijnen voor Flamengo, waarna ze achtereenvolgens Racing (achtste finales) en Independiente (kwartfinales) uit het toernooi knikkerden. Dan volgde de halve finale tegen titelhouder Grêmio. River verloor op eigen veld met 0-1 tegen de Braziliaanse topclub en niemand geloofde nog in de kansen van de Argentijnen. Zeker niet toen Léo Gomes Grêmio ook in de terugmatch op voorsprong bracht. Maar River stond op uit de doden. Sinds de komst van succestrainer en ex-speler Marcelo Gallardo in 2014 kan River een match evenwel plots helemaal doen kantelen en dat gebeurde ook tegen de Brazilianen, zij het volgens sommigen niet al te koosjer.

Watching back Santos Borré's first goal tonight for River Plate, looks like he may have handled it to direct it towards goal. Certainly should have at least been looked at by VAR: pic.twitter.com/EDd04P0QqN Austin Miller(@ austin_james906) link

In minuut 82 zorgde Rafael Borré voor de gelijkmaker. Bij Grêmio zagen ze handspel, maar de treffer werd goedgekeurd (zie video boven). En de onwaarschijnlijke remontada van River werd in de slotminuten helemaal een feit. In de 85ste minuut belandde het leer tegen de hand van Bressan en dit keer werd ref Andrés Cunha wel naar het scherm geroepen. De scheidsrechter besloot dan ook een penalty te fluiten voor River Plate. De spelers van Grêmio konden het nauwelijks geloven en gingen dan ook verhaal halen bij Cunha. Bressan op kop. Negen minuten na het fluitsignaal knalde Gonzalo Martinez de strafschop uiteindelijk tegen de touwen en River had zijn finaleticket beet. De Brazilianen lustten Cunha rauw en de Uruguayaan moest zelfs door de oproerpolitie beschermd worden. De agenten vormden een schild voor de scheidsrechter om erger te voorkomen. Grêmio vocht zijn uitschakeling nog aan, maar ook dat protest kon de burenstrijd in de finale niet meer verhinderen.

Ook Boca had voor hetzelfde geld al veel vroeger uit het toernooi kunnen liggen. Uitgerekend Palmeiras, de club die in de halve finales sneuvelde tegen de Argentijnen, had Boca al in de groepsfase over de afgrond kunnen duwen. De Brazilianen waren op de laatste speeldag van de groepsfase al geplaatst voor de volgende ronde en ze ontvingen het Colombiaanse Atlético Junior. Het scenario was simpel: als de ex-club van Carlos Bacca won, dan lag Boca altijd uit het toernooi. Palmeiras vervulde echter zijn plicht en won, waardoor de Argentijnen aan boord bleven. In de halve finales kreeg Palmeiras daar uiteindelijk de rekening voor gepresenteerd. Boca won de heenmatch met 2-0 en de terugmatch eindigde op 2-2.

Tevez en Gago

Bij Boca staat clublegende Guillermo Barros Schelotto aan het roer. De nu 45-jarige ex-spits - ooit nog door Maradona aangeprezen bij de clubleiding - heeft verschillende klinkende namen in zijn kern. Fernando Gago, aanvoerder en leider van de ploeg, speelde ooit bij Real Madrid. De middenvelder is net op tijd topfit. Carlos Tevez is terug thuis na een lucratief ommetje richting China. En Cristian Pavón, de groeibriljant van Boca die zich aan de zijde van Lionel Messi liet opmerken op het WK in Rusland, bleef aan boord. Op het middenveld zorgt de Colombiaanse muur Wilmar Barrios, ook op het WK en naar verluidt in de belangstelling van de Spaanse topclubs, voor flink wat duelkracht.

Wie de sleutelpionnen van Boca nog snel wat beter wil leren kennen, kan de Netflix-reeks ‘Boca Juniors Confidencial’ nog bekijken. Die documentairereeks neemt kijkers mee achter de schermen van het huidige seizoen, toont hoogte- en dieptepunten van belangrijke wedstrijden en vertelt het verhaal van de fanatieke achterban. Zij huren onder meer flats in La Boca om hun vlaggen, trommels en andere attributen in te stockeren. Het geheel wordt gekruid met knappe 4K-beelden.

De trailer van de Netflix-reeks:

River Plate degradeerde in 2011 uit de hoogste klasse, Boca pest de rivaal daar nog elke match mee, maar de ploeg keerde na een jaar weer terug. River boekte de laatste vijf jaar veel successen en heeft een sterke selectie met keeper Franco Armani, vorige zomer met Argentinië op het WK, de ervaren centrale verdedigers Jonatan Maidana en Javier Pinola, middenvelder Leonardo Ponzio en de nieuwe ster uit de eigen jeugdopleiding, middenvelder Exequiel Palacios. Nog een man die het verschil kan maken, is de Colombiaanse spelmaker Juan Fernando Quintero, die met zijn fijne linker ook al opviel tijdens het WK. Nahuel Gallardo, de twintigjarige zoon van de trainer, zit ook bij de selectie.

Marcelo Gallardo zelf zal bij beide finales niet van de partij zijn vanwege een schorsing. Morgenavond is hij zelfs helemaal niet welkom in La Bombonera, nadat hij bij de halve finale tegen Grêmio “gewoon” in de kleedkamer kwam ondanks een schorsing.

Zelfs de Argentijnse president Mauricio Macri, de voormalige voorzitter van Boca Juniors, is geobsedeerd door de finale. Hij heeft voorspeld dat de verliezer van de finale minstens twee decennia onder de nederlaag gebukt zal gaan. Eén ding is dus zeker: El Superclásico zal morgenavond in La Bombonera en over twee weken in El Monumental een totaal nieuwe dimensie aannemen.

De match wordt in België op geen enkel vrij net of betaalnet uitgezonden. Voor hoogtepunten van de match kunt u wel terecht op de sociale kanalen Eleven Sports. In Nederland zijn beide wedstrijden te zien op FOX Sports 4.