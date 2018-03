Zowat alle records aan flarden: de duizelingwekkende cijfers van Lionel Messi Manu Henry

05 maart 2018

16u14

Bron: Daily Mail 18 Buitenlands Voetbal Superlatieven tekort om de carrière van Lionel Messi te beschrijven. Gisteren bereikte het Argentijns godenkind na een puntgave vrije trap de kaap van 600 goals voor club en land. En dat na 747 matchen. Waanzin. Geen record is veilig voor ‘Leo’, dat bewijzen de cijfers.

539 van de 600 goals scoorde Lionel Andrés Messi Cuccittini, zoals hij voluit noemt, voor Barcelona. De overige 61 lukte hij voor Argentinië. De parel van vrije trap gisteren was het 32ste doelpunt in alle competities samen in 2017/18.

Messi is op zijn 30ste al de beste schutter aller tijden voor eenzelfde club, clubtopschutter bij Barcelona én topschutter bij de Argentijnse nationale ploeg. Laat ons ook niet vergeten: Messi is een echte ploegspeler. Tegen Girona tekende hij voor zijn 148ste assist in La Liga. Daarmee is hij nu alleen recordhouder – voor Míchel, die tussen 1982 en 1996 goed was voor 147 assists in loondienst van rivaal Real Madrid. Voorts lukte Messi al 38 (!) hattricks in zijn carrière en voor zijn record van goals in één wedstrijd tekende hij op 7 maart 2012 - een vijfklapper tegen Bayer Leverkusen.

De club die Messi het meest ligt, is Sevilla. Tegen de Andalusiërs scoorde hij tot dusver al 29 keer - tegen geen enkele andere opponent doet Messi beter. Atlético Madrid, waartegen Messi één keer minder raak trof (28), volgt daar net onder.

Het ene record sneuvelt na het andere, maar toch is ‘Leo’ ook nú nog op recordjacht. Zo wil ie uiteraard maar wat graag Cristiano Ronaldo van de troon stoten als topschutter aller tijden in de Champions League. Ook wat betreft het aantal trofeeën, is Messi (nog) niet de beste ooit. Daar pronkt Ryan Giggs helemaal bovenaan de lijst.

Hoe bereikte Messi de kaap van 600 goals?

Linkervoet: 496

Rechtervoet: 78

Hoofd: 24

Overig: 2

Strafschop: 77

Rechtstreekse vrije trap: 39

Binnen de zestien: 504

Buiten de zestien: 96

Doelpunten in alle competities:

La Liga: 373

Champions League: 98

Copa del Rey: 47

Supercup: 13

Europese Supercup: 3

WK voor clubs: 5

Copa America: 8

WK: 5

WK-kwalificaties: 21

Vriendschappelijk: 27