Zou u als supporter nog naar het stadion komen? Sunderland kon in 2017 nog geen enkele match winnen in eigen huis XC

Een zuchtende Bryan Oviedo zag hoe zijn team tegen Bristol City andermaal verloor in eigen huis.

Neen, Sunderland heeft geen sterke thuisreputatie. Integendeel. Van de negentien matchen in 2017, konden ‘The Black Cats’ nog geen enkele keer winnen in The Stadium of Light. De club uit Noord-Engeland verloor twaalf keer en speelde zevenmaal gelijk. Het is dan ook niet verrassend dat Sunderland - met 9 op 42 - pas op de voorlaatste plek staat in 'The Championship'. Bolton Wanderers is de hekkensluiter met zeven punten. Sheffield United leidt dan weer in de Engelse tweede klasse met dertig eenheden. Hieronder vindt u een overzicht van de thuiswedstrijden van Sunderland. Arme abonnees.

MAD: Sunderland's home form in 2017. 😳



Season ticket holders deserve a medal!