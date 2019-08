Zou Neymar dan tóch blijven bij PSG? “Er is geen oorlog meer” AB

24 augustus 2019

14u42

Bron: L'Équipe, Marca 0 Buitenlands voetbal De transfersaga continues. Het blijft speculeren waar de toekomst van Neymar ligt. Barcelona? Real Madrid? Of zou hij dan toch blijven bij Paris Saint-Germain? De relatie tussen de Braziliaanse stervoetballer en de Franse kampioen is naar verluidt aan de beterhand.

Neymar traint weer volop mee, zoals in de video hieronder te zien is. De kans bestaat dat hij in de selectie zit voor de competitiewedstrijd tegen Toulouse van zondagavond (21u). Neymar speelde dit seizoen nog geen minuut. De coach van PSG, Thomas Tuchel, vertelde op zijn persconferentie dat de Braziliaan klaar is om te spelen. “Hij heeft een goeie trainingsweek achter de rug. Met veel intensiteit en mentaliteit. Maar zolang de situatie niet duidelijk is, speelt hij niet. Als het morgen uitgeklaard is, bestaat de kans dat hij meteen speelminuten maakt.”

Nóg belangrijker dan de match tegen Toulouse: Neymar zou weer op een normale manier kunnen praten met sportief directeur Leonardo, dat schrijft L’Équipe. Een verzoening is in de maak. “Het waren ingewikkelde weken, maar er is geen oorlog meer”, vertelde een goedgeplaatste bron aan L’Équipe. “Iedereen praat met elkaar, en het is beschaafd.”

Miljoenentransfer lijkt verder weg

Een miljoenentransfer naar een andere Europese grootmacht lijkt zo weer iets verder weg. FC Barcelona wilde hem graag uit zijn lijden verlossen en terughalen naar Camp Nou. Het deed een bod van 100 miljoen euro plus Coutinho, maar daar ging PSG niet op in. De ‘Blaugrana’ wou Neymar vervolgens betrekken in een huurdeal, maar dat is niet bespreekbaar voor de Franse kampioen. Ook Real Madrid toonde al concrete interesse. De ‘Koninklijke’ had naar verluidt 100 miljoen én drie spelers - Bale, James Rodríguez en Navas - over voor de Braziliaan. Maar ook dat bod werd geweigerd door PSG. Het ziet ernaar uit dat beide Spaanse grootmachten niet de financiële capaciteiten hebben om aan de hoge eisen van de club uit Parijs te voldoen. En ook het hoge loon van Neymar - volgens Marca 37 (!) miljoen euro netto per jaar - schrikt af.

Blijft Neymar, ondanks de immense transferperikelen en misnoegde supporters, dan toch in Parijs? Met nog maar tien dagen te gaan in deze transferperiode wordt die kans alsmaar groter.

