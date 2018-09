Zorgen om ManU-speler die met draagberrie naar de kant werd gehaald, vernieuwd Spanje klopt Engeland wel MDB

08 september 2018

22u43 0 Buitenlands Voetbal Spanje heeft onder het nieuwe bewind van Luis Enrique Engeland met 1-2 verslagen in de Nations League. Het was echter niet de nederlaag die 'The Three Lions' zorgen baarde, maar wel de blessure die Luke Shaw opliep. In de blessuretijd werd de gelijkmaker nog afgekeurd.

Heel Wembley hield de adem in. Luke Shaw lag na een ongelukkige en stevige botsing met Dani Carvajal lange tijd neer tegen de grasmat. De talrijke fysio's waren snel ter plaatse, maar de sfeer was wel bedrukt. Gelukkig bewoog Luke Shaw wel redelijk snel. Toch werd er niets aan het toeval over gelaten en kwam er zelfs een zuurstofmasker aan te pas. Zijn clubcoach José Mourinho schuifelde wat ongemakkelijk heen en weer op zijn stoel. De handen gingen bij de fans wel op elkaar wanneer Shaw met een draagberrie van het veld werd gedragen. Het is voorlopig nog gissen naar de ernst van de blessure, maar het kroop wel in de hoofden van de spelers. Want na een aangename eerste helft, was het tempo plots wat uit de wedstrijd verdwenen.

Het tijdperk 'Lucho' was met de eerste partij met inzet onder Luis Enrique wel ingezet. De gewezen trainer van Barcelona moet dan ook op zoek gaan naar de juiste puzzelstukken aangezien grootheden als Andrés Iniesta, Gerard Piqué en David Silva op internationaal pensioen zijn. Nieuwe gezichten dus. Zo mocht Marco Alonso op linksachter een eerste keer starten voor 'La Roja'. 37 jaar nadat zijn vader debuteerde tegen Engeland. Dat het ook op Wembley was, maakte de cirkel rond. Verder zagen we ook Rodrigo Moreno, Iago Aspas, Nacho (naast Sergio Ramos) en Saul aan de aftrap verschijnen. Nadat Harry Kane zijn gouden schoen als topschutter van het WK in ontvangst mocht nemen, konden de debatten geopend worden.

Bij 'The Three Lions' stonden Joe Gomez en Luke Shaw verrassend in de basis. Gareth Southgate zou het zich niet beklagen. Al na tien minuten rukte Shaw mee op naar voren om dan met links een afgemeten voorzet af te leveren voor Marcus Rashford: 1-0. De Mancunians deden het. José Mourinho zag het toen nog met de glimlach graag gebeuren.

Lang konden de Engelse fans niet genieten van die voorsprong. Net als Shaw ging ook Carvajal op avontuur. Rodrigo was de man die fungeerde als tussenstation waarop Saul het leer in doel flikkerde. De topaffiche in de Nations League kende een snelle start.

Erop en erover, dachten de Spanjaarden. Iets meer dan een kwartier later stond de Engelse achterhoede als zoutpilaren te kijken naar een vrije trap. Dat liet Rodrigo Moreno niet liggen. De ploegmaat van Batshuayi bij Valencia liep goed in en tikte de 1-2 aan de eerste paal voorbij Pickford. De torens koud gepakt. Het was al de derde treffer in vijf basisplaatsen bij 'La Roja'. voor Rodrigo. Het kon aan de rust ook zomaar 2-2 staan, maar David De Gea kwam nog met een goede redding op de nekslag van Rashford op de proppen.

'La Roja' had nadien de touwtjes strak in handen. Op geen enkel moment konden de Engelsen de bezoekers in de tweede helft verlegenheid brengen. Getuige hun aantal balcontacten in de zestien van Spanje in de eerste twintig minuten van de tweede helft: 0. Kane kon er met zijn speciaal ontworpen gouden schoenen alleen maar naar kijken. Tien minuten voor tijd viel er dan toch ei zo na een appel uit de kast. Harry Kane kroop dan maar in de huid van aangever en zette Marcus Rashford op weg naar de gelijkmaker. De maker van de 1-0 besloot echter veel te centraal zodat De Gea er nog een hand tegen kon zetten.

Spanje beperkte zich tot verdedigen. Het tiki-taka had zowaar even plaats gemaakt voor realisme. Uiteindelijk leverde het 'La Roja' wel de zege op. Daar kon ook Maguire, de man die altijd kan koppen op een hoekschop, niets aan veranderen. Toch was het nog even bibberen omdat De Gea na een duel met Welbeck het leer loste. Scheidsrechter Danny Makkelie koos de kant van de doelman en keurde de gelijkmaker af. Spanje kwam met de schrik vrij.

Op hun lauweren rusten zit er overigens ook niet in voor de Spanjaarden. Dinsdag ontvangen ze WK-finalist Kroatië al in de volgende speeldag van de Nations League.