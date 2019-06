Zorgde James Rodríguez al voor de knapste assist van de Copa América? Redactie

20 juni 2019

12u47

Bron: AP 0

Wie Trivela zegt, zegt Ricardo Quaresma. De flegmatieke Portugees maakte door de jaren heen van het schot (of de voorzet) met buitenkantje voet zijn handelsmerk. Na afgelopen nacht kan ook de naam van James Rodríguez echter in één adem genoemd worden met de Trivela. De stilist pakte in het Copa América-duel tegen Qatar immers uit met het technische hoogstandje én de actie resulteerde zelfs in de winnende treffer. Duvan Zapata kopte de voorzet van James in de verste hoek en de spits van Atalanta Bergamo bezorgde zijn land zo een ticket voor de kwartfinales. Maar de meeste aandacht ging toch naar de voorzet van James, die na twee seizoenen op huurbasis bij Bayern München in principe terugkeert naar Real Madrid.

De heerlijke actie van James kunt u bekijken in bovenstaande video vanaf 1'20".