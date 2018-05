Zoon Weah scoort meteen bij eerste basisplaats voor Verenigde Staten Redactie

29 mei 2018

21u04

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal Of Timothy Weah net zo goed wordt als zijn vader George was, dat moet de toekomst uitwijzen. Maar dat de 18-jarige aanvaller kan voetballen werd afgelopen nacht opnieuw duidelijk.

Bij zijn eerste basisplaats voor de Verenigde Staten, behoorde Weah meteen tot de smaakmakers. In het oefenduel met Bolivia tekende het talent van Paris Saint-Germain voor de 3-0. Daar bleef het bij in het Talen Energy Stadium in Chester. De overige doelpunten kwamen op naam van Walker Zimmerman en Joshua Sargent.



Tim Weah werd op 22 februari 2000 geboren in New York, waar zijn vader George woonde in de nadagen van zijn indrukwekkende voetbalcarrière. George Weah speelde onder meer voor AS Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea en Manchester City, en werd in 1995 verkozen tot wereldvoetballer van het jaar. Hij werd in januari verkozen tot president van Liberia.



Turn the 0-2 to the 0-3.@TimWeah becomes the fourth youngest #USMNT goal scorer all-time! pic.twitter.com/k6Q2ch8FaL U.S. Soccer MNT(@ ussoccer_mnt) link