Zoek de verschillen: Januzaj scoort kopie van WK-goal, al past nieuwe treffer van Rode Duivel quasi perfect in de bovenhoek VDVJ/MDB

06 december 2018

10u00 0

Waar hadden we dat eerder gezien? Adnan Januzaj sneed gisteren in het bekerduel tegen Celta de Vigo aan de rand van zestien naar binnen en krulde de bal vervolgens heerlijk in de verste hoek. Bijna een exacte kopie van zijn veelbesproken WK-goal tegen Engeland, waardoor België groepswinnaar werd. De Rode Duivel bracht Sociedad met zijn parel op een geruststellende 2-0-voorsprong. Genoeg voor de kwalificatie voor de achtste finales van de Spaanse beker. Zeven minuten voor affluiten kreeg Januzaj een applausvervanging.

Het doet terugdenken aan die knappe treffer van de flankspeler op het WK. In Kaliningrad zorgde Januzaj in een bizarre groepswedstrijd - België en Engeland waren al geplaatst - voor de enige treffer. Ook toen sneed onze 23-jarige landgenoot naar binnen om dan met zijn linker de verste hoek te viseren. Al moet gezegd dat zijn doelpunt tegen Celta de Vigo nog preciezer in de winkelhaak paste.

Y lo de Adnan Januzaj tampoco está mal...#RealSociedadCelta @adnanjanuzaj@RealSociedad pic.twitter.com/aVmVParOUB НЄLↁЄЯБДЯДЌД(@ HelderBaraka) link

Describe this outrageous goal from @adnanjanuzaj in 1 emoji! 👀 #ballersingod #worldcup #januzaj pic.twitter.com/mHcYZsbWAA BallersInGod (B.I.G)(@ BallersinGod) link

Golazo en vivo y en directo de @adnanjanuzaj#RealSociedadCelta #CopaRS pic.twitter.com/8FmUbYC56b Ainhoa(@ atotxa10) link