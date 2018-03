Zo vader, zo zoon: Timothy Weah debuteert bij Team USA, maar hij is lang niet de eerste 'zoon van' die timmert aan een weg naar de top Jonas Polet

29 maart 2018

14u20 0 Buitenlands Voetbal Timothy Weah, de zoon van George Weah, mocht afgelopen dinsdag debuteren bij de nationale voetbalploeg van de Verenigde Staten. Maar hij is lang niet de enige 'zoon van' die zo in de voetsporen trad van papalief...

Timothy Weah, de 18-jarige zoon van de FIFA Speler van het Jaar in 1995 George Weah, heeft dinsdagavond zijn debuut gemaakt als international. In de vriendschappelijke interland tegen Paraguay mocht hij onder luid applaus in de 86ste minuut Marky Delgado vervangen bij de Verenigde Staten. De VS won de wedstrijd met 1-0.

New Era!!!!!🇺🇸 pic.twitter.com/pAF1RSpaq2 TIM WEAH(@ TimWeah) link

De Amerikaanse aanvaller is eigendom van Paris Saint-Germain waar hij zijn debuut maakte twee weken na zijn 18de verjaardag.

Zijn vader George Weah speelde onder andere voor PSG, AC Milan en Chelsea.

Maar naast Weah zijn er nog heel wat zonen van die hun plaatsje als profvoetballer willen afdwingen. Een bloemlezing:

Diego en Giovanni Simeone

Diego Simeone was een veelzijdige en hardwerkende middenvelder. Zijn zoon Giovanni maakt momenteel carrière in de Serie A als aanvaller.

De 22-jarige Argentijn maakte vorige zomer de overstap van Genoa naar Fiorentina na een succesvol eerste seizoen waarin hij 12 keer scoorde in 35 wedstrijden. Dit seizoen kon hij al acht keer scoren voor zijn nieuwe club.

Zijn vader Diego is nog steeds één van de meest gewilde trainers in de voetbalwereld. Hij is al sinds 2011 manager van Atlético Madrid.

Zinedine en Enzo Zidane

Enzo Zidane was deel van het reserveteam van Real Madrid toen zijn vader Zinedine werd aangesteld als trainer in 2016. Toch besloot de voetballegende vorige zomer om zijn zoon transfervrij te laten vertrekken naar Alaves.

Maar Enzo kende een moeilijk start bij de club en kwam slechts vier keer in actie. Uiteindelijk werd hij tijdens de wintermercato verkocht aan het Zwitserse Lausanne, waar hij sindsdien in zeven wedstrijden één keer kon scoren.

Patrick and Justin Kluivert

Justin Kluivert wordt gezien als één van de meest veelbelovende talenten in de voetbalwereld. De 18-jarige Nederlander maakte onlangs zijn debuut in de verrassende overwinning van Nederland tegen Europees kampioen Portugal.

De youngster is bezig aan een uitstekend seizoen bij Ajax met zeven goals en vier assists. Er wordt al volop gespeculeerd over een mogelijke transfer in de zomer naar onder andere Manchester United en FC Barcelona. Bij laatstgenoemde club maakte zijn vader Patrick Kluivert furore: hij scoorde voor de Blaugrana 90 keer in 182 wedstrijden.

Henrik en Jordan Larsson

Zowel Henrik als Jordan zijn spitsen, maar hun carrière ziet er toch heel anders uit. Henrik Larsson maakte naam bij Celtic met bijna 250 doelpunten in zeven jaar, waarna hij een droomtransfer naar Barcelona versierde.

De 20-jarige Jordan kent een minder glamoureuze carrière, met passages bij clubs uit zijn thuisland Zweden en Nederland. Tijdens zijn periode bij Helsingborg werd hij zelfs gecoacht door zijn vader, maar dat verhaal eindigde in mineur nadat de club degradeerde en geweld uitbrak onder de supporters. Jordan is momenteel eigendom van IFK Norrköping.

Rivaldo en Rivaldinho

Rivaldo staat vooral bekend voor zijn succesvolle periode bij FC Barcelona. De creatieve middenvelder scoorde bij Barca 86 keer in 157 wedstrijden.

Zijn zoon Rivaldinho moet het doen met heel wat minder. De 22-jarige Braziliaan heeft tot dusver de meeste tijd van zijn carrière doorgebracht in Brazilië, maar kon zich bij geen enkele club doorzetten. Momenteel probeert hij zijn carrière nieuw leven in te blazen bij Levski Sofia in Bulgarije. Toch heel wat anders dan het succes dat zijn vader kende in het WK van 2002 in Brazilië.

Bebeto en Mattheus

Bebeto won met Brazilië het WK in 1994 en ook zoonlief heeft de voetbalmicrobe te pakken. Mattheus, een aanvallende middenvelder, speelt momenteel bij Vitoria Guimaraes. Hij wordt uitgeleend door Sporting Lissabon.

De 23-jarige Portugees heeft vier caps voor Brazilië onder 20 jaar. Bij de senioren kwam hij nog niet tot een selectie.

Official: Sporting's Mattheus Oliveira has joined V.Guimarães on a 6-month loan deal. The 23-year-old midfielder, son of Brazil hero Bebeto, had two brilliant seasons at Estoril before joining Os Leões last summer. pic.twitter.com/NazAW6yO0w Jan Hagen(@ PortuBall) link