Zlatan over zijn weddenschap met Romelu Lukaku: “Ik geef je 50 pond per juiste balcontrole” Kristof Terreur

19 oktober 2019

08u45

Bron: La Gazzetta / HLN 5 Buitenlands voetbal Zlatan is Zlatan. Nooit om een straffe uitspraak verlegen. Niet over zichzelf, niet over een ander. In een uitgebreid interview met de Italiaanse La Gazzetta dello Sport moet ook Romelu Lukaku eraan geloven - ze deelden nog acht maanden de kleedkamer bij Man United. “Als hij naar mij geluisterd heeft...”

Het interview gaat over alles en niets. Over Zlatan. Over de motivatie op zijn 38ste en een pensioen dat hij liever uitstelt. Over vrouw Helena en zijn zonen. Over het fantastisch avontuur in Los Angeles - splendido. Over de documentaire van Diego Maradona en de verafgoding in Napels. Over de Serie A. Over een terugkeer naar Italië. Over Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Pep Guardiola, Paulo Maldini, Juventus, AC Milan, Inter, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Mauro Icardi en ook een passage over Romelu Lukaku.

Zlatan: “Over Romelu zeg ik je dit: ik verwacht geen sensationele technische hoogstandjes. Zijn power is zijn voornaamste wapen. Zeker als hij naar mij geluisterd heeft...”

“Bij United hadden we een weddenschap lopen”, vervolgt hij. “Ik tegen Romelu: ‘ik geef je 50 pond voor elke goeie controle’. En hij: ‘En als ik die ballen allemaal dood leg? wat krijg ik dan?’ Ik: ‘Simpelweg niks, want dan word je een betere voetballer’. Voor de goede orde, zoiets accepteer ik nooit... Maar kom, los van de grapjes: Lukaku heeft een enorme wil om de wereld te willen verbazen. Dat gaat Inter ook ten goede komen.”

Lukaku en Zlatan deelden acht maanden de kleedkamer bij Manchester United in 2017. De Zweed herstelde toen van een zware knieblessure en Lukaku vroeg hem zelfs of hij het nummer ‘9’ mocht hebben. Zlatan stemde daarmee in.

Zlatan toen: “Lukaku belde me op en vroeg of hij het nummer 9 mocht hebben. Ik zei: ‘Geen probleem, ik heb het nummer 10 al. Zo is het gegaan. In mijn geval: als ik een nieuwe club vervoeg, krijg ik altijd het nummer tien, omdat ik me als een nummer tien voel. Ze vroegen me wie er een goeie spits was in de Premier League en ik wees naar Lukaku. Hij is sterk en maakt veel goals. Elke ploeg kan een speler als hem gebruiken.”

Nog over de balcontroles. Het is wel degelijk iets waar Lukaku in zijn vrije tijd aandacht aan durft besteden. Hij werkt aan zijn mindere punten. Soms door, in de zomer in zijn eentje een bal onophoudelijk tegen een muurtje aan te schoppen. “Ik weet dat als ik mijn percentage balverliezen inperk, ik de bal beter bijhoud en die preciezer afleg, dat ik meer doelkansen zal krijgen.”