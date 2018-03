Zlatan Ibrahimovic verlaat Man United voor de MLS Hans Op de Beeck

22 maart 2018

15u30

Bron: ESPN

Zlatan Ibrahimovic trekt naar de Major Soccer League, naar meer dan waarschijnlijk Los Angeles Galaxy. Eerder stelde Mourinho al dat hij Zlatan, wiens contract op Old Trafford deze zomer afliep, niets in de weg zou leggen om naar de States te trekken. De MLS is net van start gegaan. Voor de Mancunians scoorde de Zweedse spits (36) 29 goals in 53 wedstrijden. Vooral zijn eerste seizoen na zijn vrije transfer van PSG was een voltreffer, met onder andere twee goals in een gewonnen League Cup-finale tegen Southampton. Maar later dat jaar liep hij een zware knieblessure op in de Europa League tegen Anderlecht en dit seizoen kwam hij slechts zeven keer in actie. Zijn laatste match voor Man Utd speelde hij de dag na Kerstmis tegen Burnley (2-2), toen Steven Defour heerlijk scoorde op vrije trap. Daarna viel hij opnieuw gekwetst uit. In Los Angeles kan 'Ibracadabra' Laurent Ciman tegen het lijf lopen. Onze landgenoot speelt er voor Los Angeles Football Club. (later meer)

