Zlatan Ibrahimovic traint bij opvallende Zweedse club en zwengelt geruchtenmolen zo weer helemaal aan MDRW

09 april 2020

18u06

Verlaat Zlatan Ibrahimovic AC Milan voor een tweede keer? Het lijkt steeds waarschijnlijker. De 38-jarige Zweed onderhoudt tegenwoordig zijn conditie bij het Zweedse Hammarby IF, waar hij mede-eigenaar is. Hij zou bovendien twijfelen over zijn toekomst bij de club uit Milaan.

Het coronavirus slaat nog steeds wild om zich heen in Italië. Milaan is één van de zwaarst getroffen regio’s in de laars. Zlatan nam het zekere voor het onzekere en reisde vorige maand terug naar zijn thuisland. Hij verblijft er samen met zijn familie in een appartement in de buurt van Stockholm. Het voetbalicoon heeft er tijd zat om na te denken over zijn toekomst. Zijn contract loopt immers af aan het einde van dit seizoen.

Ibrahimovic vermaakt zich best in Scandinavië. De 38-jarige spits werd er gespot op training bij het Zweedse Hammarby, waar hij mede-eigenaar is. “Zlatan zat thuis met zijn gezin en wilde de conditie onderhouden. Hij is meer dan welkom om dat bij onze club te doen”, vertelde sportief directeur Jesper Jansson op de website van de club. Hoewel dat op het eerste gezicht onschuldig lijkt, zorgt dat natuurlijk voor geruchten. Ibrahimovic liet eerder weten dat hij alle opties wat betreft zijn toekomst open laat. Een transfer naar Hammarby is om die reden niet uitgesloten. Zeker nu het rommelt met het bestuur van Milan mogen de fans dromen.

Fint besök på den frivilliga träningen i dag: https://t.co/nq9OCF7rDQ#Bajen pic.twitter.com/9OUa9zGr5S Hammarby Fotboll(@ Hammarbyfotboll) link

Begin dit jaar kwam de Zweed nog langs de grote poort binnen bij de Milanese club. Sportief directeur en ex-speler Zvonimir Boban en legende Paolo Maldini waren apetrots dat ze Ibrahimovic konden terughalen naar Europa. Hij verdiende na een avontuur bij Manchester United twee seizoenen zijn boterham in de States. Bedoeling was om het blazoen van een zwalpend Milan weer wat glans te geven.

Vorige week berichtte La Gazetta dello Sport dat de kans klein was dat we hem volgend seizoen nog in een rood-zwart truitje zouden zien. Hij zou zou het zelfs overwegen om zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen. Na een stoelendans in het Milan-bestuur vloog Boban, de sportief directeur die Ibrahimovic naar het San Siro haalde, op de schop. En dat zou bij de Zweed niet in goeie aarde gevallen zijn.

De overname van Hammarby door ‘Ibra’ schoot bij sommigen in het verkeerde keelgat. Met name bij de fans van Malmö, de club waar hij zijn carrière begon. Enkele weken geleden slaagden vandalen erin om het standbeeld van de Zweed stevig toe te takelen. De vernielingen volgden elkaar in sneltempo op. Van een wc-bril als hoofddeksel over het afzagen van de neus tot de complete verwoesting van het beeld.