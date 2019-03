Zijn Turkse trainer steekt Karius na flater nog wat dieper: “Er is duidelijk iets mis met hem” ODBS

18u08 0 Buitenlands Voetbal Bijna tien maanden na die voor hem o zo noodlottige Champions League-finale, lijkt de open wonde van Loris Karius (25) nog altijd niet geheeld. Zondag ging hij tegen Konyaspor opnieuw in de fout en sprak zijn trainer harde woorden.

Karius still got it pic.twitter.com/WdBCNt4JpP GranKpitan(@ grankpitan) link

Besiktas won wel met 3-2, maar bij de tegengoals zag de Duitse doelman er niet goed uit. Niet zijn eerste weifelachtige ingrepen in Turkse loondienst. Mentaal nog altijd aan de grond. Zeker na de quotes van zijn trainer, Senol Gunes. Die vond het nodig Karius na de zege tegen Konyaspor nog wat dieper te steken. “Bij beide tegengoals ging Karius in de fout. Er is duidelijk iets mis met hem. Met zijn motivatie, met zijn houding, met zijn enthousiasme voor het voetbal. Er is ook geen verbetering merkbaar.”

“Het lijkt alsof Karius geen deel uitmaakt van het team. We hebben er nochtans aan gewerkt, maar het lukt ons niet. Daar ben ik als trainer ook verantwoordelijk voor. Je ziet dat hij talent heeft en soms heeft hij gewoon pech, maar er zit duidelijk iets fout. We hebben een probleem... laat het me zo stellen: mocht Tolga (de andere doelman van Besiktas, nvdr) beschikbaar zijn, zou Karius niet spelen.”

Jup, @LorisKarius kan het nog steeds 🤭🙈 pic.twitter.com/QeMrXpr5Kv Play Sports(@ playsports) link

Karius wordt door Liverpool voor twee jaar uitgeleend aan Besiktas, met optie tot aankoop. Weinig waarschijnlijk dat de club uit Istanbul die optie zal lichten.