Exclusief voor abonnees Zijn persoonlijkheid gelakt op de nagels: Michy Batshuayi over de trendsetter die graag viraal gaat Kristof Terreur in Engeland

09 november 2019

06u00 0 Buitenlands voetbal De driekleur. Batman. Een lachebekje. Manga­figuren. Een ‘f*ck’ en een ‘off’ verdeeld over de midden­vingers... Zijn persoonlijkheid heeft Michy Batshuayi (26) op de nagels laten lakken. In Londen geeft de ­Peter Pan van de Duivels ons een inkijk in zijn Neverland: “Als ik mensen aan het lachen kan brengen, dan graag.” Een poging tot.

“Misschien moet ik volgende keer toch maar een Adidas-logo laten zetten.» Wanneer de ­fotograaf inzoomt op de nieuwe EK-bal en zijn fresconagels, proest Michy Batshuayi het uit. Wanneer we suggereren dat hij in zijn volgende contract met zijn kledijsponsor dan maar ineens een clausule voor ‘nagel­advertentieruimte’ moet laten opnemen, is hij helemaal mee. Een knipoog, wijzend vingertje en een schaterlach: “Da’s pas een idee.”

Zijn kleurrijke nagels zijn hem dierbaar. Batshuayi wil trendsetter zijn. Zelf heeft hij zijn inspiratie opgedaan bij de Amerikaanse rapper A$AP Rocky, mode-idool van de jonge generatie. Hij probeert ­manicure voor mannen –met kleur- rijke figuurtjes en gedurfde spreuken – ­fashionable te maken en uit de taboesfeer te halen. De hashtag #maleart, nagelkunst voor het mannelijke geslacht, was begin oktober plots trending op Instagram. Het bekende modeblad ‘Elle’ pikte het op en zette de ‘early adopter’ in een rijtje stijlpioniers, samen met A$AP Rocky, modeontwerper Marc Jacobs en model Anwar Hadid – het lief van ­zangeres Dua Lipa.

“Als mama ‘neen’ zegt, is het ‘neen’”, zegt Batshuayi. “Mijn ouders hebben me verboden om tatoeages te laten zetten. Anders stond ik ongetwijfeld vol van ­boven tot onder.” Zijn enorme voorliefde voor tekeningen, stripverhalen, manga, comics, tekenfilms – van Batman tot SpongeBob – en kleurrijke kledij zijn daar wellicht niet vreemd aan. Zijn nagels zijn een manier om zich uit te drukken. Om de wereld een kleine inkijk te geven in zijn persoonlijkheid. “Ik heb het gewoon gekopieerd van een rapper”, zegt hij. Waarop hij de nagels een voor een afloopt: “Kijk, dit is de Belgische vlag. Omdat ik Belg ben en trouw aan mijn land. Batman hoef ik niet uit te leggen. Dit is het logo van Off White, een merk waar ik fan van ben. Deze woorden kan je lezen (f*ck en off op zijn middenvingers, red). Dit zijn Sharingan en Rinnegan van Naruto, Japans mangaverhaal. Het kruis omdat ik gelovig ben. Een artistiek vlammetje. En dan de lachende emoji. En de smiley omdat lachen gezond is.”

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu