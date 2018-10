Zijn broertje van 20 jaar mag niet meedoen: Leon Bailey weigert debuut te maken voor Jamaica ODBS

15 oktober 2018

10u31 0

Leon Bailey, de gewezen flankaanvaller van Racing Genk die nu furore maakt in de Bundesliga bij Bayer Leverkusen, heeft op zijn 21ste nog altijd niet gespeeld voor een nationaal elftal. Normaal gezien zou dat het voorbije weekend wel het geval geweest zijn: Bailey zou in de CONCAFAF League of Nations uitkomen tegen Bonaire, maar zei in laatste instantie toch af. Wat was er gebeurd? Bailey, die wel al voor de beloften van Jamaica speelde, wou dat hij samen met zijn broer Kyle zijn grote debuut zou maken. Maar de Jamaicaanse bond wil Kyle eerst testen.

"Ik had een afspraak met de bond en ben daarom naar Jamaica afgereisd", aldus Bailey in de Jamaicaanse krant The Gleaner. "Maar toen ik hier was, bleek het scenario helemaal veranderd. Als zij zich niet aan hun belofte houden, dan speel ik niet. Pas al ze dat wel doen, zal ik het shirt van mijn nationale ploeg aantrekken. Want ik ben hier voor één reden: mijn land te vertegenwoordigen."

Rode Duivels

Kyle Butler, net als Leon zoon van voetbalmakelaar Craig, tekende recent een contract bij LASK, een Oostenrijkse eersteklasser, waarvoor hij vanaf volgend seizoen zal spelen. Maar voor Leon is Kyle (20) nu al klaar voor zijn debuut bij de 'Reggae Boyz'. In november dan maar? "Als ze zich dan wel aan hun beloften houden. Kyle is daarin een belangrijk deel. Ik heb spelers nodig die me begrijpen. Je kan niet van me verwachten dat ik de ploeg op mijn eentje naar successen help. Ik heb hulp nodig. Ik ben een winnaar - verliezen haat ik."

Bailey werd in het verleden ook gelinkt aan de nationale ploegen van Engeland en Duitsland en stelde in zijn Genk-periode zelfs open te staan voor de Rode Duivels.