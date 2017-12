Zij scoorden het vaakst in 2017 (en voor het eerst sinds 2009 is de nummer één niet Messi of Ronaldo) Dieter Peeters

09u25 15 PN, Getty, AP Buitenlands Voetbal Dankzij een hattrick in zijn laatste wedstrijd van 2017 stak Harry Kane niemand minder dan Lionel Messi voorbij als topschutter van het jaar. De Brit scoorde 56 goals in 52 officiële wedstrijden, ongelofelijke cijfers. Daarmee blijft hij Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Cavani en dus ook Messi net voor.

1. Harry Kane: 56 goals

In 2017 zette Harry Kane ongetwijfeld de stap naar de wereldtop. Met 49 doelpunten voor Tottenham in één jaargang, waarvan 8 hattricks, bracht hij zijn club vorig seizoen naar de tweede plaats en dit seizoen naar de tweede ronde van de Champions League. Daarbovenop maakte hij ook nog eens 7 doelpunten voor Engeland, waar de hoop op WK-succes dankzij Kane weer groeit. Met alweer een hattrick tegen Southampton stak 'The Hurricane' nog net Lionel Messi voorbij.

2. Lionel Messi: 54

Vorig jaar stopte de teller nog op 59 en mocht Messi zich tot topschutter kronen. Maar dit jaar begon het allemaal wat minder: geen CL-winst en geen landskampioen. In het nieuwe seizoen draait het weer wat beter. 'Leo' zorgde er met een hattrick eigenhandig voor dat Argentinië naar het WK in Rusland mag en staat ook met Barcelona opnieuw aan de leiding in Spanje. 54 doelpunten in 64 wedstrijden blijft natuurlijk niet mis.

3. Robert Lewandowski: 53

Missschien niet altijd bovenaan de lijstjes van wereldtoppers, maar Lewandowski scoorde in 2017 toch weer 53 goals in 55 matchen. 0,96 goals per wedstrijd: een ongelofelijk gemiddelde. Op zijn eentje draagt hij het gewicht van de Bayern-aanval én de Poolse WK-hoop, maar dat deert 'Lewa' niet. Ook Anderlecht moest ondervinden hoe dodelijk efficiënt de Poolse topschutter is.

3. Edinson Cavani: 53

Vorig seizoen op eenzame hoogte bij PSG, dit seizoen geflankeerd door Neymar en Mbappé, maar Cavani blijft het doen: overal en altijd scoren. Samen met Luis Suárez kan de Uruguyaan straks in Rusland een dodelijk duo vormen.

3. Cristiano Ronaldo: 53

2017 werd een jaar vol prijzen voor Ronaldo: Champions League, Spaans kampioen, wereldkampioen met Real Madrid, Gouden bal. Ronaldo nam daarin 42 doelpunten voor zijn rekening. Al liep het begin dit seizoen in de Spaanse competitie wat moeilijker. Met 11 doelpunten voor de nationale ploeg zorgde Ronaldo er dit jaar weer voor dat Europees kampioen Portugal straks ook in Rusland mag schitteren. Alles samen goed voor 53 doelpunten. Niet slecht, maar toch beduidend minder dan de afgelopen jaren. De laatste 6 jaar werd Cristiano Ronaldo immers 4 keer topschutter van het jaar, met altijd ongeveer 60 doelpunten.

6. Pierre-Emerick Aubameyang: 41

Bij Dortmund vertrokken de afgelopen jaren heel wat sterren, maar Aubameyang bleef en bleef ook scoren. In 2017 trof de pijlsnelle Gabonees alweer 41 keer raak. Ondanks het ontslag van coach Peter Bosz kwam Aubameyang dit seizoen al 21 keer tot scoren. Toch zien we 'Auba' en Dortmund niet meer aan de slag in de Champions League en lijkt de titelstrijd in Duitsland al verloren.

Photo News Aubameyang scoorde onder meer het beslissende doelpunt in de Duitse bekerfinale.

6. Ciro Immobile: 41

Enkele jaren geleden nog één van de toptransfers van Dortmund, maar daar lukte het niet voor de Italiaan. Na omzwervingen bij Sevilla en Torino kwam Immobile bij Lazio terecht en daar vond hij zijn torinstinct wel terug. Met 41 doelpunten in 2017 staat Immobile weer tussen de allergrootsten, maar op het WK zal hij met Italië niet schitteren.

EPA Na enkele mindere jaren vindt Ciro Immobile weer vlot de weg naar doel.

8. Romelu Lukaku: 40

Ondanks alle kritiek mag de nog altijd maar 24-jarige Rode Duivel terugblikken op een fantastisch jaar 2017. Na een goede terugronde met Everton maakte Lukaku zijn droomtransfer naar Manchester United en ook daar vond hij vlot het doel. Ook bij de nationale ploeg toonde Lukaku dit jaar opnieuw zijn waarde met 9 doelpunten. Met 40 goals doet de Rode Duivel beter dan heel wat andere grote namen. Wordt hij ons grootste wapen in Rusland?

AFP Romelu Lukaku viert zijn (voorlopig) laatste doelpunt van 2017, tegen Leicester City. Op 30 december kan hij zijn cijfers nog omhoog trekken tegen Southampton.

9. Mohamed Salah: 38

De revelatie van de Premier League dit seizoen: de Egyptenaar Mohamed Salah. Liverpool haalde de aalvlugge aanvaller deze zomer weg bij AS Roma, waar hij 10 doelpunten maakte in de tweede seizoenshelft. Bij Liverpool scoorde hij al 23 keer dit jaar. Dankzij nog eens 5 doelpunten voor de nationale ploeg kunnen we hem met Egypte aan het werk zien op WK in Rusland deze zomer.

AFP Ook in de Champions League trof Salah regelmatig de netten, zoals hier tegen Spartak Moskou.

9. Radamel Falcao: 37

Enkele jaren geleden leek de Colombiaan verloren voor het voetbal. Na een zware knieblessure en mislukte passages bij Chelsea en Manchester United keerde Falcao in de zomer van 2016 terug naar Monaco. Daar lukte het plots wel weer. Met Monaco werd hij in 2017 kampioen van Frankrijk en bereikte hij de halve finale van de Champions League. In totaal maakte de Colombiaan 37 goals voor 'club and country'.

AFP Falcao, hier met Moutinho, viert zijn doelpunt tegen Angers.

Photo News Sergio 'Kun' Agüero trof 34 keer raak voor City en Argentinië.

EPA Luis Suárez scoorde 32 keer voor Barça en 2 keer voor Uruguay, goed voor alweer een mooi eindtotaal van 34, maar niet genoeg voor een plek in de top 10.

AP De duurste speler ter wereld vond zowel vóór, als na zijn transfer van Barcelona naar PSG vlot het doel: 34 keer om precies te zijn.

REUTERS De metamorfose van Dries Mertens tot diepe spits is absoluut een succes. Met 34 doelpunten in 2017 kan de Rode Duivel mooie cijfers voorleggen. Ook in de CL scoorde Mertens vlot, hier tegen Sjachtar Donetsk.

AP Kylian Mbappé, nog maar net 19 geworden, scoorde 33 keer in 2017. Ongelofelijke cijfers voor de nieuwe Franse held, die in de zomer de overstap maakte van Monaco naar PSG.

EPA Alexandre Lacazette scoorde vorig seizoen erg vlot bij Lyon (22 goals). Ook bij zijn nieuwe club Arsenal en de Franse nationale ploeg vond de spits in 2017 vlot de weg naar doel: 32 keer om precies te zijn.

REUTERS De nieuwe Duitse topspits heet Timo Werner. De aanvaller van Red Bull Leipzig trof 31 keer raak in 2017. Wordt hij één van de revelaties op het WK in Rusland?

AP Met de Argentijnse prijsschutters Higuaín (31) en Dybala (32) had Juventus twee prijsschutters voorin lopen.