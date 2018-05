Zij deden het Hein en Sa Pinto voor: "Belachelijke vent!" Dit waren de strafste trainersvetes Sven Van Londersele

14 mei 2018

15u51 0 Buitenlands Voetbal Wat we momenteel in de Jupiler Pro League meemaken, is nog maar zelden gezien in ons land. Hein Vanhaezebrouck en Ricardo Sa Pinto lusten elkaar rauw en gooien de hele tijd met modder naar de ander. Natuurlijk is dit lang niet de eerste en strafste trainersvete in de voetbalgeschiedenis. Wij lijsten voor u enkele memorabele vijandschappen tussen bekende coaches op.

Mourinho versus Wenger

Een van de bekendste ruzies tussen voetbalcoaches wereldwijd is ongetwijfeld die tussen José Mourinho en Arsène Wenger, trainer van Arsenal. De start van hun vete gaat al meer dan een decennium terug, toen Mourinho aan zijn eerste ambtstermijn bij Chelsea begon. Ook in de latere passages van de Portugees in Engeland (nogmaals Chelsea en momenteel Manchester United) bleven de uithalen uit beide kampen in het rond vliegen.

In de aanloop naar een match tussen de twee tenoren was er haast geen persconferentie of interview te bespeuren dat niet voor animo zorgde. Spelwijze, palmares, rangschikking, transferbeleid, fases in een wedstrijd,... Er was altijd wel een onderwerp waarover kon worden gesneerd.

Ondanks de jarenlange discussies en beschuldigingen in beide richtingen, vond Mourinho dat zijn 'goede vriend' Wenger een waardig afscheid verdiende bij hun laatste confrontatie op Old Trafford. Samen met United-icoon Ferguson, die eveneens niet verlegen was om een ruzietje met de Fransman, zette hij de legendarische Arsenalcoach in de bloemetjes, die het na 22 jaar bij de Gunners voor bekeken hield.

Mourinho versus Guardiola

Arsène Wenger was lang niet de enige coach waarmee Mourinho graag wat woorden wisselde. De vete tussen The Special One en Pep Guardiola, huidig trainer van Manchester City, gaat ook al een tijdje mee. Sinds het einde van de samenwerking tussen de twee bij Barcelona werden al regelmatig uithalen genoteerd. Naast de gekende rivaliteit in de Clasico's en Manchester derby's, was er ook in de Champions League een opvallend voorval. Op een persconferentie, voor de halve finale Barcelona-Inter Milan, maakte Guardiola de Portugees met de grond gelijk. Zijn woorden hadden echter weinig effect, want Mourinho stootte met de Italianen door naar de finale en won uiteindelijk zelfs het Kampioenenbal.

Tussen Mourinho en Guardiola bleef het op een bepaald moment zelfs niet enkel bij verbaal geweld. De wedstrijd om de Spaanse Super Copa in augustus 2011 ontaardde in een ronduit ordinair straatgevecht. Na een schandalige overtreding van Marcelo op Fabregas gingen de poppen aan het dansen. Er werd getrokken, geduwd en de rode kaarten vlogen in het rond. Mourinho, toen trainer van Real, plantte naast het veld zelfs zijn vinger recht in het oog van Barça-assistent Tito Vilanova. Hij kreeg voor dit voorval een schorsing van twee matchen.

Mourinho versus Conte

José Mourinho lijkt zowat de centrale figuur te worden in deze lijst. Zijn vete met Chelsea-trainer Antonio Conte is er ook eentje om in te kaderen. Het was afgelopen seizoen een van de meest beruchte relletjes in de Premier League. Mourinho en Conte haalden in zowat elk interview uit naar elkaar. Het leek haast een competitie geworden om de beste quotes te laten optekenen.

"Mourinho is a little man", "Conte is een clown", "Mourinho is dement", verwijzingen naar matchfixing, steken onder water over de haartransplantatie van Conte en kritiek op het transferbeleid van de andere ploeg. Het passeerde deze jaargang allemaal de revue. Intussen lijkt de storm wat gaan liggen, maar door hun woelig karakter kan alles natuurlijk snel weer opwaaien. Wordt zeker vervolgd.

Van Gaal versus Koeman

De langstlopende rivaliteit tussen Nederlandse coaches is ongetwijfeld deze tussen Louis Van Gaal en Ronald Koeman. Begin deze eeuw werkte het duo samen bij Barcelona en Ajax. Vooral hun samenwerking bij deze laatste club was de start van de rivaliteit. Koeman was in 2004 coach van de Ajacieden, Van Gaal werd technisch directeur. Door de vele bemoeienissen van de nieuwbakken TD met het eerste elftal, kreeg Koeman het op zijn heupen.

Nadat Zlatan Ibrahimovic last minute werd verkocht en de kritiek van Van Gaal aan het adres van zijn coach alleen maar groter werd, bereikte de vete een hoogtepunt. Koeman zette enorm veel druk op het bestuur, dat haast niet anders kon dan haar technisch directeur te ontslaan. Enkele maanden later werd de trainer echter zelf ook slachtoffer van de slechte resultaten.

Tussen 2014 en 2016 ontmoetten de twee elkaar opnieuw, maar dan als échte rivalen in de Premier League. Louis Van Gaal als trainer van Manchester United, Ronald Koeman als hoofdcoach bij Southampton. Beide heren konden elk twee confrontaties winnen, telkens in het hol van de leeuw. Deze zeges betekenden niet enkel drie punten voor hun team, maar ook een persoonlijke overwinning tegen de rivaal.

Preud'homme versus Vanderbiest

Last but not least: ook in eigen land zijn coaches niet vies van een ruzie met een collega, zo bewijzen Hein Vanhaezebrouck en Ricardo Sa Pinto momenteel. Vier jaar geleden lieten Michel Preud'homme en Frederik Vanderbiest zich ook eens gaan op de persconferentie na Oostende-Club Brugge. Preud'homme vond dat Club een penalty verdiende en had het moeilijk om hier achteraf niet op in te gaan. Vanderbiest voelde zich persoonlijk aangevallen en pikte in. "Wij werken elke dag ook zeer hard, en soms krijg je dan eens iets extra."

De Brugse coach kon de uithaal van Vanderbiest niet verkroppen en vertrok meteen, met als laatste woorden: "ik moet nog veel van jou leren, met je palmares." Waarop de coach van de Kustboys nog een laatste sneer uitdeelde.