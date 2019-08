ZIEN! De eerste goal van Hazard voor Real is meteen goed voor een overwinning DMM

07 augustus 2019

20u55 2 Real Madrid Real Madrid heeft één van z’n laatste wedstrijden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen winnend afgesloten. Tegen Red Bull Salzburg werd het 0-1, met dank aan Eden Hazard. Onze landgenoot scoorde zijn eerste goal in het shirt van ‘de Koninklijke’.

Verrassing vanwege Zinédine Zidane. Niet alleen Eden Hazard, maar ook Thibaut Courtois mocht starten tegen Salzburg. Dat ondanks een blessure bij onze nationale doelman. Courtois blesseerde zich afgelopen week aan de linkerenkel. Een verstuiking klonk het. Hij zou de competitiestart op 17 augustus tegen Celta de Vigo missen, maar Zidane stelde hem dus nu alweer op - met dank aan wat pijnstillers.

Ook Hazard startte in de basis voor het oefenduel. De Madrileense pers zette hem eerder vandaag nog op scherp door te schrijven dat het “zijn moment” is. Een boodschap die onze landgenoot goed had begrepen. Na twintig minuten wedstrijd scoorde de aanvaller zijn eerste goal in het shirt van de Koninklijke. Mannetje opzoeken, naar binnen knijpen en in de verste hoek plaatsen. Vintage Hazard, knappe goal bovendien.

Onze landgenoot liet zien waarom Real zoveel miljoenen voor hem neertelde. In een aangename eerste helft kwam de grootste dreiging bij Real telkens van Hazard. De Rode Duivel toonde zich goed in de combinatie met Benzema.

De Koninklijke - waar Zidane voor een 3-4-3-opstelling opteerde - had ondertussen de touwtjes in handen met meer dan 70 procent balbezit, al kwamen Courtois en co wel goed weg toen Minamino een gemaakte goal toch nog buiten het kader duwde. Rusten bij 0-1.

Na de pauze de gebruikelijke wissels. De coach van Salzburg wisselde zijn hele elftal. Bij Real haalde Zidane Casemiro en Eder Militao als eersten naar de kant. Hazard mocht rusten op het uur. Onze landgenoot ruimde plaats voor die andere aankoop waar ze zoveel van verwachten bij Real: Luka Jovic.

Net op dat moment kwam Salzburg beter in de match. De Oostenrijkers gingen op zoek naar de gelijkmaker, maar waren onoordeelkundig in de afwerking. Courtois moest geen wereldsaves verrichten om zijn netten schoon te houden. Ondertussen bleef de 0-1 op het bord staan. Ook na 90 minuten. Zo werd Eden Hazard met zijn eerste goal voor Real meteen matchwinnaar.

