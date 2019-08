ZIEN! De eerste goal van Hazard voor Real hangt tegen de touwen en het is een beauty DMM

07 augustus 2019

19u30 0 Real Madrid Real Madrid is op dit eigenste moment aan één van z'n laatste voorbereidingswedstrijden op het nieuwe seizoen bezig. In en tegen Red Bull Salzburg staan Thibaut Courtois en Eden Hazard in de basis. Die laatste scoorde trouwens zijn eerste goal in het shirt van de Koninklijke.

Verrassing vanwege Zinédine Zidane. Niet alleen Eden Hazard, maar ook Thibaut Courtois mocht starten tegen Salzburg. Dat ondanks een blessure bij onze nationale doelman. Courtois blesseerde zich afgelopen week aan de linkerenkel. Een verstuiking klonk het. Hij zou de competitiestart op 17 augustus tegen Celta de Vigo missen, maar Zidane stelde hem dus nu alweer op - met dank aan wat pijnstillers.

Ook Hazard start in de basis voor het oefenduel. De Madrileense pers zette hem eerder vandaag nog op scherp door te schrijven dat het “zijn moment” is. Een boodschap die onze landgenoot goed had begrepen. Na twintig minuten wedstrijd scoorde de aanvaller zijn eerste goal in het shirt van de Koninklijke. Mannetje opzoeken, naar binnen knijpen en in de verste hoek plaatsen. Vintage Hazard, knappe goal bovendien.

