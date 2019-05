Ziedende AS Monaco-fans bestoken eigen spelersgroep na nieuwe blamage, club flirt opnieuw met degradatie MH

Buitenlands voetbal Het degradatiespook doemt weer op bij AS Monaco. Na een nieuwe blamage gisteravond bij Nîmes (1-0) bestookten de meegereisde fans hun eigen spelersgroep. De Monegasken flirten met de Ligue 2.

AS Monaco heeft nog twee wedstrijden de tijd om een herhaling van de ramp uit het seizoen 2011/2012 te voorkomen. Toen degradeerde het naar de Ligue 2, waarna ze in 2013 weer terugkeerden op het hoogste niveau. Sindsdien streed Monaco steeds weer mee om de titel in de Ligue 1 met achtereenvolgens een tweede, derde, derde, eerste en tweede plek. In 2017 werd met onder anderen Kylian Mbappé in de gelederen niet alleen het kampioenschap behaald, maar zelfs de halve finale van de Champions League. Dit seizoen draaide uit op een fiasco. Ook in de Champions League-poule met Club Brugge, Borussia Dortmund en Atlético Madrid werd slechts één luttel puntje gesprokkeld.

Coach Leonardo Jardim betaalde in oktober het gelag. Thierry Henry verliet zijn functie als T2 bij de Rode Duivels en startte zijn carrière als hoofdcoach bij de club waar hij zelf tussen 1994 en 1999 zijn profcarrière begon. Maar ook hij kreeg, ondanks de komst van onder meer Cesc Fàbregas en Naldo in januari, de motor niet aan de praat. Sterker nog, Henry kreeg de bons na amper vier overwinningen in twintig matchen.

In de hoop degradatie af te wenden -Monaco was intussen weggezakt naar een negentiende plaats- werd Jardim teruggehaald. En zowaar: de Monegasken kregen een tijdelijke opleving. Tussen 2 februari en 15 maart werd er zeven wedstrijden op rij niet verloren. Maar nadien werd er net zoveel wedstrijden (zeven, inclusief die tegen Nîmes) ook niet meer gewonnen.

En dus is de gevarenzone weer héél dichtbij. AS Monaco heeft 33 punten na 36 wedstrijden, het laagste aantal sinds 1972. Caen, dat op een achttiende plek staat, heeft evenveel punten. Die plek betekent na 38 wedstrijden een plek in de play-offs om het behoud. Maar ook het gat met de directe degradatieplaatsen is niet groot meer: Dijon staat negentiende met twee punten minder. In de resterende twee wedstrijden tegen Amiens (thuis) en OGC Nice (uit) moet het ultieme horrorscenario voorkomen zien te worden.