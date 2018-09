Zidane zinspeelt op comeback als trainer: "Dat is wat ik leuk vind" Redactie

10 september 2018

17u36

Zinedine Zidane nam eind mei onverwacht ontslag als hoofdtrainer bij Real Madrid en leek voor langere tijd het voetbal de rug toe te keren, maar de voormalige Franse topvoetballer zint alweer op een comeback. "Ik zit binnenkort zeker weten weer op de stoel van de trainer, want dat is wat ik leuk vind'', zei de 46-jarige Zidane op de Spaanse televisiezender TVE.

Naar welke club hij gaat, is niet bekend en daar zei Zidane ook niets over. In diverse media wordt de Fransman in verband gebracht met Manchester United. De huidige coach José Mourinho staat daar al een tijdje onder druk en Zidane zou zijn positie zomaar kunnen overnemen.

Zidane leidde Real Madrid in 2,5 jaar naar drie eindzeges in de Champions League. Hij zette in januari nog zijn handtekening onder een verlengd contract tot medio 2020, maar vijf dagen na de gewonnen finale tegen Liverpool (3-1) verraste de Fransman met de mededeling dat hij zou vertrekken bij De Koninklijke.

"Ik moet dit doen, voor mezelf en voor de club. De ploeg moet blijven winnen en heeft na drie jaar ander geluid en een andere aanpak nodig'', verklaarde de Fransman, die in 1998 met zijn land de wereldtitel veroverde. Hij nam in 2006 afscheid als profvoetballer met een kopstoot en rode kaart in de verloren WK-finale tegen Italië.