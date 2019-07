Zidane wil Bale zo snel mogelijk kwijt en maakt makelaar woest, China mogelijke oplossing voor Welshman LPB

21 juli 2019

12u45

Bron: anp 4

Real-coach Zinédine Zidane wil zo snel mogelijk van Gareth Bale af. Dat zei Zidane in Houston, waar Real met 3-1 verloor in een oefenwedstrijd tegen Bayern München. "Het punt is bereikt dat er snel een beslissing moet komen”, aldus ‘Zizou’. “De club werkt aan een transfer en ik hoop voor iedereen dat het zo snel mogelijk wordt afgehandeld.”

Bale, goed voor 78 doelpunten in 155 wedstrijden bij de 'Koninklijke’, is niet meegereisd met Real naar de VS. De Welshe international heeft in Madrid nog een contract tot 2022, maar duidelijk is dat Zidane van de aanvaller af wil. Hij gaf Bale vorig seizoen weinig speeltijd en voorziet voor komend seizoen geen rol voor de 30-jarige aanvaller, die in 2013 voor (destijds) een recordbedrag van 100 miljoen euro werd overgenomen van Tottenham Hotspur.

Jonathan Barnett, de zaakwaarnemer van Bale, bevestigde dat hij werkte aan een transfer, maar haalde wel uit naar Zidane. “Hij zou zich moeten schamen. Zidane toont geen respect voor een speler die zoveel heeft gedaan voor Real.”

Zidane zei op zijn beurt dat het niet persoonlijk is. “Ik heb niets tegen Bale, maar het is gewoon dat we beslissingen moeten nemen en dingen moeten veranderen. Het is voor iedereen het beste als er snel duidelijkheid komt.”

Beijing Guoan

En de nakende transfer van Bale zou er een naar China zijn. Beijing Guoan, waar de Duitse trainer Roger Schmidt aan het roer staat, wilt de Welshman graag inlijven en duwt door. Welk bedrag ze over hebben voor Bale is nog onduidelijk.