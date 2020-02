Zidane staat voor helse week met Real, maar “Hazard is klaar en wil absoluut spelen” SK

21 februari 2020

Real Madrid weet over acht dagen waar het aan toe is dit seizoen. Morgenavond trekt het met 1 punt voorsprong op Barcelona naar Levante (waar de Catalanen eerder verloren) en volgende week zondag is er de Clásico, tussendoor is woensdag Manchester City op bezoek in de Champions League. Een helse week voor De Koninklijke.

Een bijzonder opgewekte Zinédine Zidane - tiens, zou hij een oplossing gevonden hebben voor de recente defensieve wanorde? - stond zonet de pers te woord. En hij sprak over Eden Hazard: “Eden is klaar voor de duels die er aankomen. Hij heeft geen specifiek plan meer nodig. Eden is fit en wil zelf absoluut spelen.”

Hazard kreeg deze week niks dan lof in de Spaanse media. Zijn prestatie tegen Celta, na 82 dagen afwezigheid, overtuigde de waarnemers dat de Rode Duivel in staat moet zijn om Real Madrid doorheen deze belangrijkste fase van het seizoen te loodsen. Hazard zelf stapt deze dagen met een brede glimlach doorheen het oefencomplex. Alle ogen zijn de komende week op hem gericht. Vamos.