Zidane radeloos na beschamende nederlaag: "Dit verdienen we niet"

Real-coach Zinédine Zidane wist het na de beschamende thuisnederlaag tegen Villarreal (0-1) even niet meer. "We hebben goed gespeeld, maar ons eerste doelpunt wilde maar niet vallen. Vraag me niet waarom. Maar dit verdienen we niet", zei een radeloze Zidane, die donderdag nog zijn handtekening zette onder een nieuw contract tot 2020. "We konden hen niet afhouden van die ene dodelijke counter. Dit is een harde noot om kraken voor de spelersgroep."



,"Het is heel moeilijk om uit te leggen wat er momenteel gaande is bij ons", liet verdediger Dani Carvajal noteren. "Alles zit tegen, het lijkt alsof we midden in een tornado zitten. Toch blijven we in onszelf en in elkaar geloven."