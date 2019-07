Zidane: "Iedereen was slecht vandaag, niet enkel Hazard" Redactie

27 juli 2019

11u39

Bron: AP

De reactie van Zidane is in bovenstaande video te zien vanaf 1'18"

Buitenlands voetbal Het seizoen is nog niet begonnen en Real Madrid lijkt al in crisis te verkeren. De Koninklijke verloor vannacht zijn laatste wedstrijd van de International Champions Cup, een wereldwijd vriendschappelijk toernooi, met erg zware 7-3 cijfers in de stadsderby tegen Atlético Madrid. Real-coach Zinédine Zidane kon na afloop niet anders dan erkennen dat het nog helemaal niet loopt.

"Niets was goed vandaag", begon Zidane op de persconferentie na het duel tegen de toegestroomde pers. "We begonnen dramatisch aan de match en dat kan niet tegen een sterke tegenstander. We misten alles, en dan vooral intensiteit. Terwijl dat net cruciaal is op dit niveau. De spelers zijn nog het meest teleurgesteld. Atlético was echt op elk vlak beter en we hebben dat nooit kunnen omkeren. Het is wat het is op dit moment. Het doet pijn, maar ik maak me geen zorgen. Dit was gelukkig een vriendschappelijke wedstrijd, een voorbereiding op het echte werk. De competitie begint op 17 augustus. Dan moeten we klaar zijn. We blijven gemotiveerd en hongerig en ik weet zeker dat het snel beter zal worden. We gaan een goed seizoen tegemoet. Daar ben ik van overtuigd."

Zidane kreeg ook enkele vragen over de prestatie van toptransfer Eden Hazard. De kapitein van de Rode Duivels speelde een uur mee, voornamelijk op de linkerflank, maar kon slechts één maal echt dreigen. Hij leverde de assist voor de 5-1 van Nacho. “Iedereen was slecht vandaag, niet enkel Hazard", wilde Zidane niet te veel kwijt over zijn 'chouchou'. "Het gaat niet om hem, en ook niet om andere individuele spelers. We lieten het op collectief vlak afweten."

Hazard en zijn ploegmakkers landen deze namiddag alweer in Madrid. Dinsdag staat in München een nieuw vriendschappelijk topduel op de agenda, tegen Tottenham in het kader van de Audi Cup.