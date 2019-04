Zidane flirt nog maar eens met Hazard: “Ik heb hem altijd al geapprecieerd, dat weet iedereen” KTH / MH

05 april 2019

14u37

Bron: HLNinEngeland 1 Buitenlands voetbal Een geheim is het nooit geweest. Zinédine Zidane vertelde vandaag tijdens een persbabbel nog maar eens dat hij Eden Hazard (28) volgend seizoen graag bij Real Madrid zou zien spelen. "Hij is een fantastische speler", zei de Real-trainer.

"Hazard heb ik altijd al geapprecieerd, dat weet iedereen", aldus Zidane. "Ik volg hem al van toen hij nog in Frankrijk speelde en ken hem persoonlijk. Het is niets nieuws als ik nogmaals herhaal wat voor een fantastische speler hij is.” Bevestigen dat Real Hazard deze zomer bij Chelsea zal proberen los te weken, wou Zidane evenwel niet doen. "Dat zal eind dit seizoen of begin volgend seizoen blijken. Nu kan ik daar niets over zeggen." Real bracht een tijdje geleden een eerste bod uit op Hazard. Een dat door Chelsea straal werd genegeerd. Gesprekken tussen beide clubs schieten momenteel niet op.

Hazard verklaarde al meermaals dat Real zijn droombestemming is. Ondanks dat hij eind volgend seizoen transfervrij zou kunnen vertrekken, wil Chelsea zijn kapitein echter niet zomaar laten gaan. Er plakt een prijs op zijn hoofd - Chelsea wil meer dan 100 miljoen euro vangen. De Engelse club hangt een transferverbod boven het hoofd, maar beseft dat het Hazard moeilijk zal kunnen houden. Zeker nu Real blijft aankloppen. CEO Marina Granovskaia probeert het onderste uit de kan te halen.

Zidane kwam midden maart weer aan het roer te staan bij Real en beloofde "vernieuwing" voor volgend seizoen. Volgens Spaanse media wil Real tot 500 miljoen euro in een nieuw elftal investeren. Hazard is een prioriteit, maar ook Paul Pogba heeft zichzelf op de lijst gezet. Wie van de huidige selectie mag blijven, is nog niet duidelijk. “Ik heb nog niets beslist, er rest ons nog anderhalve maand competitie", aldus Zidane.