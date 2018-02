Zeven dingen die je moet weten over Will Grigg, de cultheld die na zijn winner tegen Manchester City meer is dan 'die spits van dat liedje' Hans Op de Beeck

20 februari 2018

17u11 7 Buitenlands Voetbal Will Grigg's On Fire, Your Defence is Terrified... Lang was Will Grigg de spits alleen bekend dankzij dát liedje, op de tonen van Freed From Desire, de hit van Gala uit 1996. Tot gisteravond, toen zijn doelpunt voor Wigan (1-0) een einde maakte aan de kwadrupel-droom van Manchester City. Geen FA Cup voor De Bruyne en co. Will Grigg, topschutter van Engeland's meest prestigieuze bekertoernooi, heeft eindelijk een gezicht. Zeven dingen die je moet weten over de Noord-Ierse cultheld.

1. Brak zijn been als jonge tiener

De carrière van Will Grigg leest niet als een jongensboek. Geboren in Solihill in de Engelse West Midlands -Grigg komt voor Noord-Ierland uit dankzij zijn grootvader- schreven zijn ouders, nochtans fans van Aston Villa, de 7-jarige Will in de jeugdacademie van rivaal Birmingham City in. Maar op zijn zestiende laten ze hem daar gaan, even nadat hij een beenbreuk opliep. Grigg: "Ik kende toen een periode, van mijn veertiende tot zestiende, dat ik de liefde voor het voetbal kwijtspeelde. Al die jaren telkens trainen en matchen spelen: het werd iets repetitief. Toen Birmingham me vrijgaf, kreeg ik plots weer dat speciale buikgevoel. Eentje dat smaakte naar revanche. Ik zou bewijzen dat ze fout waren." Grigg werkte zich via amateurploeg Stratford Town op en via Walsall ging het naar Brentford, waarna Wigan 1 miljoen Engelse pond voor hem betaalde in 2015. Op zijn 26ste was Grigg ervan overtuigd dat zijn beste jaren eraan kwamen.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN