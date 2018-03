Zes slaapkamers, fitnessruimte, helipad en immense wijnkelder: in dit 'stulpje' van bijna 7 miljoen euro start Neymar zijn race tegen de WK-klok Yari Pinnewaert

04 maart 2018

08u30

Bron: Daily Mail 47

Gisteren werd Neymar in het Mater Dei-ziekenhuis in Belo Horizonte met succes geopereerd aan de barst in het middenvoetsbeentje die hij opliep in de competitiewedstrijd met Paris Saint-Germain tegen Marseille. Nu wacht hem volgens dokter Rodrigo Lasmar een ware race tegen de klok om tijdig fit te zijn voor de Braziliaanse WK-opener tegen Zwitserland van 17 juni, maar de duurste voetballer ter wereld zal revalideren in de beste omstandigheden.

Daags voor zijn operatie nam Neymar al zijn intrek in zijn 'optrekje' in het paradijselijke Mangaratiba, een plaatsje bij de Costa Verde dat bekend staat voor het vele groen en haar mooie stranden. Het landgoed bestrijkt een oppervlakte van meer dan 10.000 vierkante meter en de Braziliaanse balvirtuoos telde er in oktober 2016 omgerekend net geen zeven miljoen euro voor neer. Onder meer in die prijs inbegrepen: zes slaapkamers, een fitnessruimte, helipad, sauna, massagezaal, sauna, zwembad, jacuzzi en een ondergrondse wijnkelder die meer dan 3.000 flessen wijn telt. Aan luxe geen gebrek, dus.

Nog dit: waar dokter Lasmar vreest dat het nipt wordt om de start van het WK te halen, ziet Fabio Mahseredjian, de physical coach van de 'Seleçao', het een pak rooskleuriger in. "Eerst en vooral is hij een atleet die zichzelf verzorgt. Ten tweede heeft hij geen gewichtsproblemen. Hij verdikt niet snel en dat is een heel gunstige factor. En tot slot is hij nog heel jong. De tijd die hij heeft zal volstaan om zich klaar te stomen voor de eerste WK-wedstrijd."

Hieronder enkele foto's van wat de villa nog te bieden heeft: