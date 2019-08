Zenit-Ultra’s tonen bij debuut Malcom omstreden spandoek nadat ze eerder eisten “geen zwarte spelers te kopen” GVS

05 augustus 2019

16u34 0 Buitenlands voetbal Geen prettig debuut voor Malcom (22) bij Zenit. De 22-jarige Braziliaan speelde afgelopen zaterdag na een mislukt avontuur bij FC Barcelona zijn eerste minuten voor de Russische club, maar werd allerminst warm verwelkomd door een deel van de eigen fans. “Bedankt bazen voor de loyaliteit aan onze tradities” , klonk het op een spandoek. De harde kern verwees daarmee naar een manifest dat het eerder openbaar maakte, waarin het duidelijk stelde dat zwarte spelers niet bij hun club horen.

Malcom trok midden vorige week na een geflopt avontuur de deur van Barcelona achter zich dicht. De Braziliaanse winger hoopt het voetbalplezier bij Zenit Sint-Petersburg terug te vinden, al zal de 22-jarige Malcom eerst een netelige situatie moeten ontmijnen. Op de derde speeldag van de Russische Premier League ontving Zenit in een topduel Krasnodar. Malcom startte op de bank, maar nog tijdens de wedstrijd ontrolde de hardere kern een spandoek. “Bedankt bazen voor de loyaliteit aan onze tradities”, klonk het cynisch. Iedereen wist meteen wat er bedoeld werd.

Zenit fans display shocking racist banner at new black player Malcom https://t.co/ph6YlksDfY pic.twitter.com/66ZQzQHo8C The Sun Football ⚽(@ TheSunFootball) link

Manifest

De Landskrona-fanclub spoorden de clubleiders immers eerder aan om geen spelers met een donkere huidskleur aan te kopen. Dat deed het via een lang manifest online. “Wij zijn niet racistisch, maar de afwezigheid van zwarte spelers in onze club is een belangrijkste traditie die moet staande gehouden worden. Het benadrukt onze identiteit. Wij, als noordelijke Europese topclub, zijn nooit mentaal verbonden geweest met Afrika. Wij hebben absoluut niets tegen die inwoners, maar willen wel spelers die met hun hart bij Zenit zijn. Laten we blijven wat we altijd al waren.”

De harde kern van Zenit haalde ook een excuus aan om Afrikaanse spelers te weren. “De grootste tijd van het jaar is het hier slecht weer. Spelers die technisch onderlegd zijn of uit warme landen komen, kunnen hun talent hier niet goed ontwikkelen.”

In 2012 lanceerden een deel van de Zenit-fans al een campagne om te voorkomen dat hun club zwarte en homoseksuele spelers zou kopen. Russische media melden dat de Zenit-bobo’s er alvast flink over nadenken om Malcom al in de wintermercato opnieuw van de hand te doen - omdat er niet te winnen valt van de Landskrona’s.

◾️ Brezilyalı futbolcu Malcom Geçtiğimiz günlerde 40 Milyon Euro karşılığında Barça'dan Zenit'e transfer olmuştu. Cumartesi günü ilk maçına çıktı ve taraftarlar onu bu pankartla karşıladı. pic.twitter.com/UEXovkOfZ1 burak katar(@ brkkatar) link

Zenit reageerde op de netelige situatie door een filmpje online te posten waarin het wil aantonen dat een vol stadion de opkomst van Malcom toejuichte. Even later kwam het ook met een officieel communiqué. Volgens de Russische club wilde de spionkop met de banner net de bazen feliciteren voor het in stand houden van de tradities van de club. “Zenit nam kennis van het spandoek die door een klein aantal personen is ontvouwd. De betekenis is verkeerd geïnterpreteerd door bepaalde media, waardoor ook onjuiste conclusies werden getrokken. Zenit heeft een lange traditie van het aantrekken van de beste spelers van over de hele wereld. Ongeacht hun achtergrond, etniciteit of nationaliteit. De club hekelt racisme en steunt gelijkheid en wil dat in de toekomst blijven doen. Wij vinden het dan ook jammer dat bepaalde buitenlandse media aan de hand van die banner die conclusies trokken.”

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj FC Zenit in English🌊(@ fczenit_en) link

