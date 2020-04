Zelfisolatie of niet, Maradona neemt geen blad voor de mond: “Sommige ploegen behandelen hun spelers als slaven” CPG

04 april 2020

21u48 0 Buitenlands voetbal Diego Maradona laat ook in quarantaine van zich horen. De gewezen stervoetballer roept clubs die hun spelers niet langer uitbetalen - maar dat geld wel nodig hebben - op het matje, en neemt zelfs het woord “slaven” in de mond. Als trainer van het Argentijnse Gimnasia bood hij inmiddels zelf een loonsverlaging aan.

Maradona plaatste zichzelf uit voorzorg in zelfisolatie. De 59-jarige ex-voetballer kampt met verschillende gezondheidsproblemen en wil onnodige risico’s vermijden. Vanuit zijn thuisland Argentinië uit hij zijn ongenoegen over de uitbetalingen van spelers door clubs, of net het gebrek eraan. “We weten allemaal dat er spelers bij zijn die het financieel goed hebben en die niet noodzakelijk uitbetaald hoeven te worden. Maar er zijn ook spelers bij die dat geld wel broodnodig hebben en de financiële bijstand van hun club kunnen gebruiken. Ploegen doen nu vaak alsof hun neus bloedt en profiteren eigenlijk van de huidige situatie om spelers geen loon meer uit te betalen. Bij sommige clubs is er precies altijd al sprake geweest van een ‘pandemie’. Ze behandelen spelers al jarenlang als slaven. Ze moeten nu stoppen met naar excuses te zoeken, en ervoor zorgen dat hun spelers kunnen eten.”

Risicoleeftijd

Gabriel Pellegrino, de voorzitter van Maradona’s club, laat weten dat Pluisje ondertussen spontaan heeft aangeboden om zijn club op financieel vlak tegemoet te komen. “Hij is een van de eersten die aanhaalde om indien nodig een deel van zijn loon te willen inleveren”, klinkt het. Voorts laat de preses weten dat het goed gaat met de gezondheid van zijn trainer. “Momenteel is alles in orde met hem. Hij heeft zichzelf in quarantaine geplaatst, omdat hij tot de risicoleeftijd behoort. Hij gaat er zo goed mogelijk mee om.”

In Argentinië zijn inmiddels al meer dan 1.300 mensen besmet met Covid-19. Er stierven al ruim veertig mensen aan.