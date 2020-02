Ze willen maar niet wijken: Messi en Ronaldo toonden afgelopen weekend dat ze nog steeds op eenzame hoogte staan KTH/GVS

10 februari 2020

11u56 0 Buitenlands voetbal Die ene straks 33, de andere is er inmiddels 35. Samen draaien ze al ruim drie decennia mee aan de voetbaltop. Maar Lionel Messi en Cristiano Ronaldo blíjven de wet dicteren, zo bewees afgelopen weekend nog maar eens. ‘CR7' zorgde voor een clubrecord bij Juventus, Messi compenseert zijn zeldzame droogte met een karrenvracht aan assists. Onnavolgbaar.

Al jaren denkt men dat hun suprematie ooit moet stoppen. Maar keer op keer verbazen Messi en Ronaldo de meute. Je zou zelf durven zeggen dat hun clubs nóg afhankelijker zijn geworden van de twee wereldsterren. Zonder Suárez en met een zoekende Griezmann ligt de verantwoordelijkheid meer dan ooit bij Messi. Ronaldo zweeft dan weer op eenzame hoogte bij Juventus - voetballer groter dan het team.

Tien op een rij

‘CR7' vestigde afgelopen zaterdag een clubrecord. In tien opeenvolgende wedstrijden kon hij scoren voor Juve - daar was nog nooit iemand in geslaagd. Ronaldo stootte David Trezeguet uit de recordboeken - die scoorde in 2001 in negen opeenvolgende competitieduels voor de Oude Dame. Bovendien slaagde de Portugees er het weekend daarvoor in om na 70 matchen al 50 treffers voor Juve te maken. U raadt het al: ook een record. Niemand bij de Italiaanse grootmacht geraakte ooit zo snel aan 50 stuks. In héél Italië deed slechts één man beter. Shevchenko had bij AC Milan een duel minder nodig om zijn vijftigste goal te maken.

Zelfs op zijn vijfendertigste, in de herfst van zijn loopbaan, laat Ronaldo zijn tellertjes rollen. Vaak op basis van trots. Bij de verkiezingen van de Ballon d’Or en de FIFA Best haalde hij nog maar nipt het podium, afwijzingen die hem lijken te triggeren. Niemand kan zich opladen zoals hij - zo eergevoelig. Na een matige seizoensstart door een slepend knieprobleem heeft hij alles weer netjes in balans: 20 goals in 20 wedstrijden in de Serie A, 34 doelpunten in 34 wedstrijden, interlands inbegrepen. Van de 13 competitiegoals van Juventus nam hij er 10 voor zijn rekening - meer dan 70 procent. Voor het elfde seizoen op rij klokt hij af op meer dan 20 goals.

SIUUU | Cristiano trapt Juventus op voorsprong! 🐐



0️⃣-1️⃣ #VeronaJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/Yfioneq07n Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Hattrick aan assists

Een dag later achtte Messi zijn moment gekomen. Al moet gezegd dat ie ook een negatieve statistiek met zich meesleurt. Messi scoorde al drie opeenvolgende wedstrijden niet. Quasi uniek voor de Argentijn, want dat overkwam hem niet sinds februari 2018. Op de koop toe leverde hij in de matchen tegen Valencia, Levante en Betis wel 22 schoten af. Doelman en doelhout waren veelvuldig de boosdoeners.

Een ramp? Absoluut niet. “Hoewel hij wellicht niet tevreden is met die droogte, focust hij zich dan maar even op andere zaken”, stelt de Spaanse krant AS. Dat betekent: het afleveren van assists. Gisteren nam hij er drie voor zijn rekening, vooral de prachtbal op Frenkie de Jong was er eentje om in te kaderen. Een hattrick aan assists, zelfs voor Messi is dat geen wekelijkse karwei. Tot gisteren slaagde hij daar nog maar tweemaal in: tegen Rayo in 2011/12 en tegen Getafe in 2015/16.

VISION | Wat een waanzinnige assist van Leo Messi! 👽💯#BetisBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/b35BsYGRd3 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Ook bij Messi was de knalprestatie gisteren het resultaat van een soort fierheid. Nadat technisch directeur Éric Abidal de Catalaanse grootmacht in brand had gezet, wilde ‘De Vlo’ spreken met de voeten. Barça-bestuurslid Guillermo Amor haalde na de match de loftrompet boven - nog eens extra de gemoederen sussen. “Zelfs als hij niet scoort is ie o zo aanwezig. Hij is zo cool en voelt het spelletje aan.”

Messi is na Jordan Sancho (12 goals en 13 assists) ook de tweede speler uit de vijf grootste Europese competities die dit seizoen dubbele cijfers laat optekenen qua goals en assists. Met zijn 19 jaar dingt Sancho met nog enkele andere toptalenten naar de opvolging van Messi en Ronaldo. Maar die laatste twee willen niet wijken...

Only two players have scored 10+ league goals and provided 10+ league assists in Europe's top five divisions this season:



✓ Jadon Sancho: 12 goals, 13 assists

✓ Lionel Messi: 14 goals, 10 assists



Jadon finally has some company. 👀 pic.twitter.com/ot1vKyJQQK Squawka Football(@ Squawka) link