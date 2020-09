Zaterdag hun eerste cap, nu uit Engelse selectie gegooid: Greenwood en Foden braken regels door vrouwen te ontvangen op hun hotelkamer Redactie

07 september 2020

14u55 0 Buitenlands voetbal Mason Greenwood (18) en Phil Foden (20) hebben zich in nesten gewerkt. De Engelse internationals hebben de (corona)regels van de nationale ploeg aan hun laars gelapt. Het duo ontving vrouwen op hun hotelkamer in IJsland, zo lijkt ook een Snapchat-filmpje te bevestigen. De youngsters reizen niet mee naar Denemarken, waar Engeland morgenavond speelt.

De Engelse nationale ploeg, die ook in de Nations League-groep van de Rode Duivels zit, ging zaterdag met 0-1 winnen in Reykjavik. Zowel Foden (Manchester City) als Greenwood (Manchester United) maakten hun debuut in de A-ploeg, maar waarschijnlijk zullen ze zich de trip naar IJsland vooral om een andere reden blijven herinneren.

De twee hebben afgelopen week gedurende hun verblijf in IJsland vrouwen meegenomen naar hun hotelkamer. Dat is volgens de protocollen strikt verboden, maar daar trokken ze zich niet te veel van aan. Het plaatselijke medium DV kreeg een filmpje in handen dat de slipper van de jonge gasten lijkt te bevestigen (zie boven).

De Engelse voetbalbond startte een onderzoek op naar het gedrag van de twee. En Engels bondscoach Gareth Southgate bevestigde het nieuws ook zonet, zonder namen te noemen, en gaf aan dat het duo de selectie heeft verlaten. Morgen speelt Engeland tegen Denemarken.

BREAKING: Gareth Southgate reveals Phil Foden and Mason Greenwood have broken Covid guidelines and will be travelling back to England pic.twitter.com/Fnwdq5F3bL Sky Sports News(@ SkySportsNews) link