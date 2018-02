Youri Tielemans mijmert ­vanuit Monaco over Gouden Schoen: "De gedachte dat ik zou moeten speechen..." Voorbestemd om ooit te ­winnen, maar vooralsnog niet op de erelijst Niels Poissonnier in Monaco

06 februari 2018

06u30 0 Buitenlands Voetbal "Hé, dit is het zaaltje waar ik mijn contract tekende." Trots grijpt hij naar zijn iPhone om door een overaanbod aan foto’s te scrollen. "Allez, waar is die nu? Ah, hier!" "Spijtig dat we de ­cijfertjes niet kunnen lezen", grijnzen we. Tielemans lacht eens hartelijk. ’t Zou niet bij die ene keer blijven.

A trip down memory lane werd het, daar in het Stade Louis II, aan de hand van een pak foto’s die we meehadden. Herinneringen aan de voorbije drie edities van de Gouden Schoen waar Tielemans telkens present tekende. "Alleen in mijn eerste seizoen was ik er niet. Hoefde ook niet, vond ik. Ik was amper 16 en had nog niets te zoeken op zo’n gala – ik had nog niet genoeg getoond." En toch. Zijn eerste halfjaar op het hoogste niveau levert de middenvelder een spreekwoordelijk punt op, naast een tweede plaats in de verkiezing van 'Belofte van het Jaar'. "Of ik toen al droomde van de Schoen? Ik wilde er zelfs niet aan denken. Al die grote namen op die erelijst! Ik was 13 toen Boussoufa won, vóór Romelu (Lukaku, red.). Ik volgde het toen al een beetje, want Romelu was een voorbeeld. Een vriend ook. Maar de show heb ik niet gezien. Nooit trouwens. Ik kón niet kijken, want het was veel te laat op de avond. (lachje) Ik moest de volgende dag naar school..."

Wanneer Tielemans in januari 2015, samen met zijn begeleider Peter Smeets, voor het eerst naar het Gala afzakt, is hij naar eigen zeggen wel wat nerveus.

