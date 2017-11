Youri Tielemans komt dit jaar niet meer in actie door knieblessure XC

19u27 0 Photo News Buitenlands Voetbal Slecht nieuws voor Youri Tielemans. De middenvelder van AS Monaco moest in de clash tegen PSG na 67 minuten naar de kant met een knieblessure. Onderzoek wees nu uit dat de meniscus van zijn rechterknie geraakt is. Donderdag wordt hij geopereerd in Antwerpen. De Rode Duivel komt dit jaar sowieso niet meer in actie.

Tielemans zit dus logischerwijs niet in de selectie van Monaco voor de competitiewedstrijd van morgen tegen Nantes, maar de Rode Duivel zou wel met zijn ploegmaats de winterstage kunnen afwerken. Zo moet hij in januari opnieuw speelklaar zijn.

In de Ligue 1 kon de gewezen Anderlecht-speler na twaalf partijen nog geen doelpunt maken. In de Champions League was hij wel eenmaal trefzeker voor de Monegasken. Tielemans zette namelijk in het duel tegen RB Leipzig de 1-1-eindscore op het bord.

Tielemans stond sinds eind oktober telkens in de basis bij Monaco, dat voorlopig samen met Lyon op de tweede plaats staat in de Ligue 1. Zij volgen al op negen punten van leider PSG. Een nieuwe titel zit er dus allicht niet in, en ook Europees zijn Tielemans en co al uitgeschakeld.

