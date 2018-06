Yaya Touré haalt uit naar Guardiola: "De dag dat hij vijf echte Afrikanen zal opstellen, stuur ik hem een taart"



Yaya Touré en Pep Guardiola: 't zullen nooit beste vrienden worden. In een interview aan France Football haalt de bonkige Ivoriaan (35) stevig uit naar de Catalaanse oefenmeester. "Hij heeft problemen met gekleurde spelers."

“Als we vaststellen dat hij problemen kent met Afrikanen, overal waar hij komt, dan stel ik me vragen”, steekt Touré van wal. “Hij doet alsof er niets aan de hand is, omdat hij slim genoeg is om niet in de val te lopen. Hij zal het nooit toegeven.” De viervoudig Afrikaans voetballer van het jaar lag nooit in de bovenste schuif bij Guardiola. Niet tijdens zijn passage bij Barcelona (tussen 2007 en 2010), niet in het blauwe gedeelte van Manchester. “De dag dat hij een team zal opstellen met vijf rasechte Afrikanen, zal ik hem een taart sturen. Beloofd.” O ironie.

Touré kwam dit seizoen aan slechts 17 optredens in alle competities samen en besloot de ‘Citizens’ na acht jaar dienst – 319 officiële matchen - transfervrij te verlaten. Ondanks een gepast afscheid bij de kampioenenviering in het Etihad, blijft er vooral een wrange nasmaak achter. “Ik denk dat ik af te rekenen had met iemand die wraak op me wou nemen. Hij beschouwde me als een rivaal”, spaart Touré de harde woorden voor Guardiola niet. “Er waren al wat spanningen tussen ons in Barcelona. Hij heeft me mijn afscheid bij City afgenomen. Ik had graag vertrokken door de grote poort, zoals Iniesta en Buffon dat deden bij hun club. Maar Pep heeft daar een stokje voor gestoken. Ik wil de Pep-mythe vernietigen."