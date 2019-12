Yannick Carrasco houdt conditie op pijl

18 december 2019

16u10 0 Buitenlands voetbal Mooi volk op het Antwerpse Sint-Anneke strand vanochtend. Rode Duivel Yannick Carrasco kwam er lopen en tussendoor ook een balletje trappen met een begeleider van Move To Cure, de praktijk van ’s lands bekendste kinesist Lieven Maesschalck.

Carrasco is niet geblesseerd, maar hij wil gewoon zijn conditie op peil houden. De 26-jarige flankspeler was de voorbije maanden in China actief, maar daar zit de competitie er sinds begin december op. In 25 optredens in de Chinese Super League stond Carrasco 17 keer aan het kanon en leverde hij acht assists af. Carrasco’s club Dalian Yifang – onder leiding van Rafa Benitez - sloot het seizoen af op een negende plaats. De Chinese competitie gaat pas in maart opnieuw aan start, maar Carrasco is dus duidelijk niet van plan om zo lang stil te zitten.