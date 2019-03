Yannick Carrasco heeft het gezien in China: “Ik wil terug naar Europa” NP

25 maart 2019

06u08

Bron: Eigen berichtgeving

Geld is niet alles. Yannick Carrasco heeft het na bijna anderhalf jaar wel gezien in China. “Ik zou graag terugkeren naar Europa.” Het liefst van al had hij dat afgelopen winter al gedaan, maar een transfer bleef uit. “Er waren nochtans een pak ploegen geïnteresseerd. We hebben geprobeerd om een oplossing te vinden, zodat ik kon vertrekken. Maar ik begrijp Dalian Yifang ook. Het wilde dat ik bleef.”

Zelf noemt hij het onderwerp “taboe” wegens gevoelig - in China doe je niet wat je wil, getuige het akkefietje dat hij er in het najaar van 2018 had. Carrasco raakte toen in een vechtpartij verwikkeld op training, waarna China finaal zijn paspoort introk en hij de interlands tegen IJsland en Zwitserland miste. “Maar voor alle duidelijkheid: ik voel me nog steeds goed in China. Dat ik dezer dagen mijn basisplek bij de Rode Duivels kwijt ben? In zo’n ploeg kan dat gebeuren. Met die concurrentie zal er altijd een moment zijn dat je niet veel speelt.”