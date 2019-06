Yannick Carrasco geschorst door Chinese club, Rode Duivel schiet terug: “Onbegrijpelijk” TLB/GVS/VDVJ/XC

21 juni 2019

23u01 34 Buitenlands voetbal Yannick Carrasco (25) is geschorst door Dalian Yifang, zo heeft de Chinese club in een communiqué laten weten. De Rode Duivel mag zich aan een zware boete verwachten, is niet meer welkom op het trainingscomplex en moet zich binnen de drie dagen publiekelijk excuseren. Maar dat pikt hij niet, zo maakt hij in een tweet duidelijk.

Carrasco miste na de EK-kwalificatiematchen met de Rode Duivels tegen Kazachstan en Schotland de match tegen Hebei Fortune door een vertraagde vlucht. Op de koop toe zou hij de teugels laten vieren op training. Nu is de maat helemaal vol bij Dalian Yifang. “Carrasco was afwezig in de match tegen Hebei en traint passief zonder enige reden. De club legt hem daarom enkele straffen op”, klinkt het in het communiqué van de club. Zo is Carrasco niet meer welkom op de training en heeft hij drie dagen de tijd om zich te excuseren binnen te club.

Yu Ziqian, keeper bij Dalian Yifang, gaf gisteren met een flinke sneer richting Carrasco al aan dat er iets niet pluis was. Op de microblogsite Weibo noemde hij de flankaanvaller een luierik en een sfeerbederver. “Tegen Hebei Fortune liet je de club weten dat je vliegtuig vertraging had. Maar als je een dag vroeger terugkeert, hoe kan je dan te laat zijn?”, schreef Ziqian. “Je bent een vedette en je presteert goed, maar in je eentje kan je geen wedstrijd winnen. Toen we tegen Shanghai Shenhua speelden, incasseerde je met opzet een vierde gele kaart. Zo was je geschorst tegen Shanghai SIPG en kon je terugkeren naar Europa.” Uitlatingen die Ziqian nu ook zuur opbreken, want ook hij is door de club op non-actief gezet omdat hij te zwaar uithaalde naar een ploeggenoot.

“Dalian heeft altijd belang gehecht aan het collectieve en geen enkele speler kan dat opheffen”, verklaart de club de dubbele schorsing. “Wij behandelen iedereen gelijk. De club tolereert niet dat iemand zich niet houdt aan de teamregels en een bepaalde ‘rode lijn’ overschrijft.”

Carrasco: “Attitude tegenover me is onbegrijpelijk”

Maar Carrasco aanvaardt de straf niet. “De attitude van enkele clubleiders en ploegmaats tegenover me is onbegrijpelijk”, schrijft hij in een tweet. “Zeker omdat ik me altijd geef voor het team en al goed heb gepresteerd voor de club. Ze hebben mij nodig en ik wil het team ook helpen. Dit probleem moet opgelost worden.”

The attitude of some club's leaders and teammates towards me is incomprehensible to me given my commitment and performance with the team so far. The team needs me and I want to help the team. This problem need to be solved. Yannick Carrasco(@ CarrascoY21) link

Paspoort

Het is niet de eerste keer dat Carrasco in opspraak komt bij Dalian Yifang. In november vorig jaar miste de Rode Duivel de interlands tegen IJsland en Zwitserland door paspoortproblemen. Niet veel later bleek dat de club het paspoort van Carrasco had ingehouden. Een sanctie die de winger kreeg omdat hij bij een incident op training de neus van een ploegmaat had gebroken. Als schadevergoeding zou Carrasco nadien 175.000 euro gestort hebben op de rekening van het slachtoffer.

Carrasco zelf hoopt zo snel mogelijk terug te keren naar Europa. De ex-speler van onder meer AS Monaco en Atlético Madrid zinspeelt al een tijdje op een terugkeer naar de Europese velden. “Ik zou graag terugkeren naar Europa om dichter bij mijn familie te zijn”, zei Carrasco onlangs. “Mijn gezin past zich moeilijk aan in China. Ik hoop dat de Chinezen willen meewerken. Ze weten wat mijn standpunt is.” Arsenal en Bayern volgen zijn dossier van nabij.