Xavi gooit opnieuw met bloemetjes: "Wat Messi is voor Barcelona, is De Bruyne voor City" Glenn Van Snick

08u43

Bron: The Mirror 7 Photonews Buitenlands Voetbal Kevin De Bruyne is bezig aan een uitmuntend seizoen, en dat ontgaat ook gewezen Barcelona-ster Xavi niet. De Spanjaard is zelf zo onder de indruk dat hij de Rode Duivel vergelijkt met... Lionel Messi.

En of Manchester City dendert door de Premier League. 'The Citizens' tellen iets over halverwege de competitie al vijftien punten meer dan stadsrivaal United. Het werk van ene Pep Guardiola, maar ook van onze Kevin De Bruyne, ziet ook Xavi. In die mate zelfs dat de middenvelder - op dit moment aan de slag bij het Qatarese Al-Sadd - hem vergelijkt met misschien wel de beste voetballer die ooit op deze planeet heeft rondgelopen. Lionel Messi.

"Een team van Pep wint als club, maar zelfs de beste ploegen hebben die ene speler nodig om dat tikkeltje extra te brengen. Bij Barcelona hadden we daarvoor Messi, Manchester City kan daarvoor rekenen op Kevin De Bruyne", steekt Xavi van wal in een interview met het Engelse 'The Mirror'. "Wat Lionel is voor Barça, is Kevin voor City. Elke keer hij de bal krijgt, weet je dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Je kan niet elke match met 4-0 winnen, vooral in de Champions League heb je die ene speler nodig die schittert en het verschil maakt."

Photonews

DNA

Al heeft de Catalaan ook enkele mooie woorden over voor zijn ex-trainer. "Pep bracht het DNA van Barcelona naar Manchester. Dat voetbal is fascinerend om naar te kijken. Ze zijn momenteel dé ploeg van Europa, en hoewel er bijzonder goede spelers rondlopen, is dat toch ook de verdienste van Pep. Hij bepaalt welk type voetbal ze spelen en in welke vorm ze zijn. Hij is zeer gefocust en heeft een hekel aan verliezen. Zoiets werkt aanstekelijk bij de spelers", besluit Xavi.

Vorige week vroeg het Spaanse AS nog welke actieve spelers hem aan zichzelf doen denken. “Er zijn veel spelers. Voetballers als David Silva, Kevin De Bruyne en Ilkay Gündogan van Manchester City spelen op het hoogste niveau", was het antwoord van Xavi. De Spanjaard is duidelijk fan.

AFP

Action Images via Reuters