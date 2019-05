Xavi (39) stopt over paar weken als profvoetballer en richt zich op trainerscarrière Redactie

02 mei 2019

17u57

Bron: ANP 0 Buitenlands Voetbal Xavi Hernández (39) is begonnen aan zijn laatste weken als profvoetballer. De Spaanse middenvelder heeft vandaag zijn voetbalpensioen aangekondigd. Aan het einde van dit seizoen stopt hij als profvoetballer en gaat hij zich richten op een trainerscarrière.

“Dit is mijn laatste seizoen als voetballer. Ik kijk ernaar uit om mijn carrière als trainer te beginnen. Mijn filosofie als coach komt voort uit de ideeën die we jarenlang hebben ontwikkeld onder Johan Cruijff en bij La Masia”, aldus het Barcelona-icoon.

Xavi verruilde zijn jeugdliefde FC Barcelona in 2015 voor Al-Sadd uit Qatar. De behendige middenvelder speelde liefst 767 wedstrijden voor FC Barcelona, waar hij in augustus 1998 zijn debuut maakte. Daarin was hij goed voor 85 doelpunten en 126 assists. Xavi speelde daarnaast 133 interlands voor Spanje, waarmee hij het EK 2008, WK 2010 en EK 2012 won. Met FC Barcelona won hij 31 prijzen, waaronder acht landstitels en vier keer de Champions League.

